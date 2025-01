concept m research + consulting GmbH

Die Marktforscher von concept m ai haben KI-Wahlbürger-Chatbots entwickelt, die die Wahlforschung neu definieren

Berlin/Zürich (ots)

Die KI-Wahlbürger ermöglichen fast in Echtzeit eine bisher nicht dagewesene Präzision in der Analyse von politischen Meinungen. Für die Bundestagswahlen stehen zwölf Chatbot-Avatare wie die Supermarktkassiererin Gabi, der IT-Unternehmer Cem oder Ex-Betriebsrat/Rentner Rainer mit jeweils unterschiedlichen politischen Präferenzen zur Verfügung.

Wer unter www.wahllabor.ai anmeldet, kann mit trainierten KI-Personas politische Themen diskutieren und so die summierte Meinung einer bestimmten Wählerschicht in Erfahrung bringen - so zum Dialog von Alice Weidel (AfD) und Elon Musk. Dazu hat der personalisierte Bot grünen Kulturangestellten Susanne eine dezidiert andere Einschätzung als der des AFD-nahen Gebäudereinigers Thomas.

Ziems: Wir definieren Wahlforschung neu

Das Spektrum der KI-Wahlbürger aus dem Wahllabor repräsentiert die bundesdeutsche Bevölkerung ganzheitlich, berücksichtigt soziale Milieus, Politik-Bezüge, Mediennutzung und Parteibindung. Die Bots sind KI-Spiegelbilder von realen Wahlbürgern. Sie wurden vom concept m-Gesellschaftspanel "Deutschland-Psychogramm" in 150 Tiefeninterviews befragt. De KI-Wahlbürger werden zudem mit aktuellen Daten ugepdatet.

"Wir haben die Wahlforschung neu definiert: Jetzt stehen uns jederzeit synthetische Testpersonen für Tiefenuntersuchungen zur Verfügung", sagt Dirk Ziems, Mitbegründer von concept m, der zusammen mit KI-Experten Steffen Schmidt das Wahl-Lab betreibt.

Erkenntnis-Turbo durch KI

Herkömmliche Umfrageforschung stößt angesichts der neuen Sprunghaftigkeit der Öffentlichkeit an Grenzen. Die punktuelle Erhebung von Zustimmungs-, Ablehnungs- oder Kompetenzwerten kratzt oft nur an der Oberfläche und hat in den letzten Jahren oft zu Fehlprognosen geführt.

Der qualitative Ansatz des KI-Wahllabors erlaubt dagegen eine tiefgehende psychologische Erfassung der Beweggründe hinter politischen Meinungen und bleibt damit nicht an der Oberfläche stehen. Viel mehr noch: Alle relevanten psychologischen Treiber, die die Meinungsbildung bestimmen, werden sichtbar.

Anwendungsfelder sind Wählergruppen-, Parteien- bzw. Kandidatenanalysen oder die Analyse von Wahlkampagnen. Die Technologie erlaubt es, Ebenso profitiert die politische Werbeforschung von dieser Methodik: KI-Zwillinge können dazu verwendet werden, Werbemittel in kürzester Zeit zu optimieren.

Original-Content von: concept m research + consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell