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Aus der Platte ins Paradies: Berlinerin (46) gewinnt 2,5-Mio-Strandvilla - und will trotzdem Altenpflegerin werden

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Berlin / Utersum (ots)

Noch vor wenigen Tagen wohnte Antje aus Berlin in einem Zwei-Zimmer-Plattenbau in Berlin-Spandau - und ihr Omaze-Los-Abo war da bereits gekündigt. Jetzt ist sie Millionärin! Die 46-Jährige hat bei der Omaze-Haus-Lotterie eine Reetdachvilla auf der Nordseeinsel Föhr im Gesamtwert von rund 2,5 Millionen Euro gewonnen, inklusive 100.000 Euro Starthilfe. Wer nun denkt, sie lehnt sich erst einmal zurück, der täuscht sich: Antje will Pflegerin werden. Am liebsten direkt auf Föhr.

Als das Omaze-Team plötzlich vor ihrer Haustür stand, konnte Antje es kaum fassen, dabei hatte sie erst seit November mitgemacht.

"Ich hatte die Hoffnung eigentlich trotzdem aufgegeben, weil ich noch nie was gewonnen habe. Das Los-Abo hatte ich schon wieder gekündigt. Dass mein Gewinnerlos für die Strandvilla auf Föhr da schon dabei war, wusste ich natürlich nicht."

Antje hat harte Jahre hinter sich: Eine Trennung, viele körperlich anspruchsvolle Jobs, zuletzt in der Reinigung. Jetzt ist sie bereit für einen Neuanfang und der könnte kaum größer sein. Denn längst hatte sie eine Entscheidung für sich getroffen: Sie möchte in die Altenpflege. Den Anstoß gab ein Moment, den sie nie vergessen wird - die letzten Stunden an der Seite ihrer Oma, die sie liebevoll gepflegt hatte und die schließlich in ihren Armen verstarb. "Die älteren Generationen haben so viel geopfert und geleistet. Ich möchte ihnen etwas zurückgeben."

"Ich möchte Pflegerin werden - am liebsten auf Föhr. Ich möchte mein Leben dafür nutzen, anderen Menschen zu helfen."

Der Zeitpunkt des Omaze-Gewinns hätte dabei nicht passender sein können: Antje wollte ohnehin ihr Leben neu ausrichten und einen Neustart wagen. Jetzt hat sie den Rückhalt dafür. "Ich kann endlich nach vorne blicken, endlich wieder fröhlich sein."

Reetdach, eigene Düne, Blick bis nach Sylt

Was Antje gewonnen hat, ist kein gewöhnliches Strandhaus. Die 2022 erbaute Reetdachvilla in Utersum liegt nur wenige Schritte vom weißen Sandstrand entfernt und verbindet traditionelle friesische Architektur mit moderner Energieeffizienzklasse A+. Auf 285 Quadratmetern Wohnfläche erwarten sie vier Badezimmer, ein dreiseitiger Panorama-Kamin, ein Heimkino mit Popcornmaschine, Sauna, Fitnessraum sowie ein Hot Tub im Garten. Zum 4.135 Quadratmeter großen Grundstück gehört sogar eine eigene Düne mit naturgeschütztem Kiefernwäldchen - von dort reicht der Blick über die Nordsee bis zu den Nachbarinseln Sylt und Amrum.

An die Nordsee war Antje zuvor noch nie gereist, seit Jahren konnte sie keinen Urlaub mehr leisten. Jetzt gehört ihr ein eigenes Stück Küste.

Antje lacht: "Jetzt habe ich beides - Glück im Spiel, Glück in der Liebe." Denn auch privat läuft es. Ihr Freund Markus, den sie an ihrer Seite weiß, kann sich vorstellen, mit auf die Insel zu ziehen - und sich dort nach schweren gesundheitlichen Einschnitten in Ruhe zu erholen. Antje hat schon klare Vorstellungen: "Jetzt muss er nur noch mit hierherziehen - dann ist mein Leben perfekt."

Einziehen möchte sie so bald wie möglich. Das Haus ist vollständig bezugsfertig - vom Besteck bis zum Surfbrett. Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten übernimmt Omaze. Das Haus will sie momentan für sich behalten, weder verkaufen noch an Außenstehende vermieten.

"Ein Grund, weshalb ich bei Omaze mitgemacht hatte, war auch, um etwas zu gewinnen, was nur mir allein gehört."

1.160.000EUR Euro für die Johanniter-Unfall-Hilfe

Antjes Gewinn ist gleichzeitig ein Gewinn für andere: Mit der Teilnahme aller Loskäuferinnen und -käufer flossen insgesamt 1,16 Millionen Euro an die Johanniter-Unfall-Hilfe, eine der größten deutschen Hilfsorganisationen - evangelisch geprägt, national und international tätig.

Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe: "Ich danke jedem Einzelnen, der sich an der Omaze-Verlosung beteiligt hat und damit auch uns Johanniter unterstützt! Die überwältigende Spende von 1,16 Millionen Euro von Omaze ermöglicht uns, unsere ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz zu stärken und damit im Notfall den Menschen professionell und mit menschlicher Wärme zur Seite zu stehen. Heute, morgen und immer dann, wenn es darauf ankommt. Wir danken Ihnen von Herzen!"

"Was Antje vorhat, macht diesen Gewinn zu etwas Besonderem", sagt Georg Hesse, Deutschland-Chef von Omaze. "Sie hatte den Entschluss, Pflegerin zu werden, längst gefasst - noch bevor sie gewann. Omaze hat ihr Leben nicht neu erfunden. Es hat ihr den Raum gegeben, das zu leben, was sie ohnehin schon wollte. Genau dafür stehen wir."

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Über Omaze:

Omaze ist eine staatlich lizenzierte Lotterie mit gesellschaftlichem Impact, die Häuser, Auto und Geld-Gewinne mit einer guten Sache verbindet. Gegründet 2012, ist Omaze seit 2025 auch in Deutschland aktiv. Durch die Omaze-Millionen-Euro-Haus-Lotterie sind mittlerweile bereits mehr als 50 Menschen zu Millionären geworden. Darüber hinaus konnten weltweit mehr als 216 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden. Lose und weitere Informationen unter www.omaze.de.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe:

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist eine der größten deutschen Hilfsorganisationen - evangelisch geprägt, national und international tätig. Als Teil des Johanniterordens engagiert sie sich in den Bereichen Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Kranken- und Altenpflege sowie sozialen Diensten. Mit jedem Omaze-Los fließt ein Teil der Erlöse direkt an die Johanniter. Weitere Informationen unter www.johanniter.de.

Eckdaten zum Gewinnobjekt:

Objekt: Reetdachvilla in Utersum, Insel Föhr

Baujahr: 2022

Grundstück: 4.135 m², mit eigener Düne und Kiefernwäldchen

Wohnfläche: 285 m²

Schlafzimmer: 2 | Badezimmer: 4

Energieeffizienzklasse: A+ (Elektrowärmepumpe, hochwertige Dämmung)

Highlights: Panorama-Kamin, Heimkino, Sauna, Fitnessraum, Hot Tub, Sportgarage mit Surfbrettern & Fahrrädern, La Marzocco Siebträgermaschine

Schätzwert: ca. 2.500.000 Euro zzgl. 100.000 Euro Starthilfe

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