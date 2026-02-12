Omaze

Vom Schreibtisch auf die Überholspur: Vertriebsassistentin gewinnt VW Golf 8 GTI Clubsport und 150.000 Euro

Bild-Infos

Download

Baden-Württemberg (ots)

Turbo-Glück für Ulrike (49) aus Baden-Württemberg: Nur sieben Tage nach dem Loskauf bei Omaze steht die Vertriebsassistentin plötzlich vor ihrem VW Golf 8 GTI Clubsport - und zusätzlich 150.000 Euro Bargeld.

"Das Ganze ist wie ein Fiebertraum: freitags habe ich das Los gekauft, mittwochs hat Omaze angerufen - und jetzt steht der Gewinn auf meinem Hof", erzählt Ulrike immer noch fassungslos. "Und als Kirsche auf der Torte unterstütze ich noch das Kinderhilfswerk Die Arche."

Für Ulrike war der gute Zweck wichtig: "Ich habe mich vor dem Loskauf gründlich über Omaze informiert. Dabei bin ich auf die Kooperation mit Die Arche gestoßen. Das war für mich ausschlaggebend."

Den Gewinn will Ulrike nicht an die große Glocke hängen. Nur eine kleine Handvoll Freunde weiß davon - sie will einfach die Freundin Ulrike bleiben. Deshalb steht ihr Cabriolet von 2014 inzwischen auf dem Hof, während der Super-GTI in die Garage gefahren wurde.

Aber da wird er nicht lange stehen. Denn: Was macht ein Single ohne Kind mit so einem Traumwagen? Logisch: erstmal losfahren! "Zu meinem 50. Geburtstag Ende März mache ich mit Freunden einen Roadtrip nach Österreich in die Berge. Das wird doppelt gefeiert. Ich bin ja gern auf Turbo. Und das Beste: Ich bin auch noch im Omaze-Lostopf für das Berliner Penthouse. Wenn ich das gewinne, behalte ich den GTI auf jeden Fall."

Für 35 Euro kaufte sie 72 Lose, überzeugt von den Gewinnchancen bei Omaze. "Ich hatte mir das genau durchgelesen. Im Vertrieb lernt man, Chancen zu erkennen - aber dass ich mal 300 PS gewinne, stand nicht im Forecast", lacht sie.

Auch andere Träume werden nun greifbar: "Ich habe schon immer von einer Safari zu der großen Tierwanderung nach Afrika geträumt, ein einzigartiges Naturspektakel. Jetzt plane ich das endlich."

Vertrieblerin Ulrike bringt ihre Lebensfreude auf den Punkt: "Ich arbeite strukturiert - aber ich träume groß."

Die nächste Chance, den Traumpreis zu gewinnen:

Omaze verlost derzeit ein exklusives Penthouse in Berlin im Wert von 2,8 Millionen Euro plus 100.000 Euro in bar.

Die Immobilie in der Hauptstadt bietet drei Schlafzimmer auf rund 280 Quadratmetern, ein Heimkino und eine beeindruckende Dachterrasse.

Sie können bis zum 22. Februar 2026 unter omaze.de teilnehmen. Mit jedem gekauften Los unterstützen Sie außerdem die Arche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.omaze.de.

Original-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuell