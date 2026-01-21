Omaze

"Endlich kann ich auch mal unvernünftig sein!"- 10-Euro-Los katapultiert Mutter aus Mühlheim vom Kleinwagen in den Porsche

Mühlheim an der Ruhr (ots)

Ana (54) sagt diesen Satz immer wieder. Fast so, als müsse sie ihn selbst erst glauben:

"Endlich kann ich auch mal unvernünftig sein."

Denn bisher war ihr Leben vor allem eines: vernünftig. Sehr vernünftig. Eigene Firma, ein Online-Shop für Dekorationsartikel, selbstständig, immer alles im Blick, immer auf Nummer sicher. Große Anschaffungen wurden verschoben, Reisen auf "irgendwann" vertagt. Luxus war etwas für andere.

Und dann klingelt es.

Ein ganz normaler Tag, ein ganz normales Klingeln - und plötzlich steht Anas Leben Kopf. Wenige Minuten später sitzt sie in einem Porsche Carrera T im Wert von rund 130.000 Euro. Gewonnen. Mit einem einzigen 10-Euro-Los bei der Soziallotterie Omaze.

"Ich lache, dann bin ich still, dann lache ich wieder", sagt Ana. "Ich begreife das noch gar nicht. Das braucht Zeit."

Als die Abdeckung vom Auto gezogen wird, verliert sie komplett die Fassung. Bis zu diesem Moment fuhr sie einen sehr kleinen, alten Kleinwagen. Zweckmäßig. Vernünftig. Jetzt steht da plötzlich ein Luxus-Sportwagen, von dem sie nie gedacht hätte, dass er einmal ihr gehört.

"Mein Mann hat gesagt: 'Komm, mach da mal mit, da kann man ein Haus gewinnen'", erzählt sie. "Ich habe einfach ein Los gekauft. Für zehn Euro. Wir wussten nicht einmal, dass man bei Omaze auch Autos gewinnen kann."

Neben dem Porsche gewinnt Ana zusätzlich 50.000 Euro in bar. Für sie fast genauso wertvoll wie der Wagen selbst. "Das war immer mein Lebenstraum", sagt sie. "Nicht Millionen. Einfach einmal 50.000 Euro. Das verändert nicht alles, aber es nimmt Sorgen. Wenn etwas kaputt geht, kann man es reparieren. Das ist wie ein Sicherheitsnetz."

Und genau dieses Sicherheitsnetz gibt ihr etwas, das sie lange nicht kannte: die Freiheit, loszulassen. Die Freiheit, auch einmal unvernünftig zu sein.

Der Termin im Reisebüro steht bereits fest. "22 Tage Vietnam-Rundreise", sagt Ana. "Strandbungalow, Fünf-Sterne-Hotels. Ganz ehrlich: Das hätten wir uns sonst nie gegönnt."

Auch für den Sommer gibt es Pläne. "Dann feiern wir richtig", sagt sie. "Portugal. Ein Haus für die ganze Familie. Einfach zusammen sein, ohne ständig zu rechnen."

Die Nachricht vom Gewinn verbreitet sich schnell. Ihr Mann erfährt es zuerst telefonisch, ihre Mutter kommt sofort vorbei. Auch ihr 28-jähriger Sohn, DHL-Fahrer, weiß noch am selben Tag Bescheid. "Natürlich gebe ich ihm etwas ab", sagt Ana. "Das gehört für mich dazu."

Was mit dem Porsche passiert, ist noch offen. Vielleicht fährt sie ihn selbst. Vielleicht wird er verkauft. "Dann könnten wir ein Stück von der Eigentumswohnung abbezahlen", sagt sie. Als Selbstständige denkt Ana auch an die Zukunft. "Ich bekomme ja keine Rente. Das wäre ein echtes Sicherheitsnetz fürs Alter."

Doch heute zählt etwas anderes. Heute sitzt Ana im Porsche, streicht über das Lenkrad und sagt:

"Ich war mein Leben lang vernünftig. Und jetzt darf ich endlich auch mal unvernünftig sein."

Manchmal reicht ein 10-Euro-Los, um nicht nur ein Auto zu gewinnen, sondern ein völlig neues Lebensgefühl.

