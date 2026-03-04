Omaze

Dachdecker aus Bayern gewinnt 2,8-Millionen-Penthouse in Berlin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Vom Dach aufs Dach - aber diesmal ins eigene...

Was würden Sie tun, wenn Sie ein 2,8-Millionen-Euro teures Penthouse in Berlin gewinnen würden? Dachdecker Hermann Krätzer aus Bayern hält es pragmatisch. Statt großer Feierlichkeiten ging er am Tag nach der Verkündung ganz normal zur Arbeit - und erzählte erstmal niemandem davon, um nicht zu viel Wirbel zu machen. "Ich musste eine Schulung halten, die wollte ich nicht verschieben." Dabei hat er bei der neuen Häuser-Lotterie Omaze gewonnen, wovon Millionen Deutsche träumen: Ein 280 qm großes Penthouse mitten im Szene-Kiez Friedrichshain, mit XXL-Dachterrasse und Blick auf den Fernsehturm.

Als er von den Glücksboten zu Hause in Hilpoltstein (Mittelfranken) überrascht wurde, fehlten ihm die Worte, bei seiner Frau Andrea kullerten die Tränen: "Ich dachte, das muss eine Verwechslung sein. Man kann einfach nicht glauben, dass man so viel Glück hat." Große Pläne haben Hermann und seine Frau (seit 19 Jahren verheiratet) noch nicht geschmiedet und bleiben bescheiden. "Diese finanzielle Sicherheit zu haben, ist aber ein beruhigendes Gefühl."

Ein Traum über den Dächern Berlins

Als Hermann und seine Frau Andrea das Penthouse am Wochenende erstmals betreten, ist die Begeisterung kaum zu greifen. "Ein Traum im wahrsten Sinne", beschreibt er die Wohnung. Große Fenster, hochwertige Ausstattung und eine Dachterrasse mit Wasser- und Feuerelementen sorgen für ein außergewöhnliches Wohngefühl. "Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man hier mitten in Berlin ist. Von der Straße aus bekommt man ja gar nix mit." Andrea: "Man muss erstmal alles entdecken. In alle Schränke, Türen reinschauen. Da braucht man mehrere Tage, bis man alles gesehen hat. Sogar einen Weinkühlschrank gibt es."

Der Gewinn verändert vieles, aber nicht alles. Die Familie plant vorerst keinen Umzug nach Berlin. Ihr zu Hause in Bayern, das Hermann größtenteils selbst gebaut hat, möchten sie behalten. "Wir lieben den Ort, an dem wir leben, verbinden so viele schöne Erinnerungen damit", erklärt Andrea. Öfter mal nach Berlin reisen können sich Andrea und Hermann allerdings vorstellen. "Und man könnte die Wohnung auch erstmal vermieten, wodurch wir ein zusätzliches Einkommen hätten. Omaze hat es ja so arrangiert, dass man sich nicht von heute auf morgen entscheiden muss. Das nimmt einem natürlich viel Druck. Dank der 100.000 Euro, die wir ebenfalls als Teil unseres Gewinns erhalten haben, könnten wir es uns problemlos leisten, es zu behalten, wenn wir wollten. Aber das Geld, das wir durch den Verkauf erhalten würden, wäre für unsere gesamte Familie von enormer Bedeutung. Egal, wofür wir uns entscheiden, es wird unser Leben verändern. Und sei es, dass man im Restaurant nicht mehr überlegen muss, ob man noch einen Nachtisch bestellt."

Der Gewinn markiert für die Familie auch emotional einen Neuanfang. Im vergangenen Jahr verstarb Andreas Mutter nach langer Krankheit, eine belastende Zeit. "Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, ich kann wieder durchatmen", sagt sie. "Der Gewinn ist nicht nur finanziell bedeutsam, sondern auch ein Wendepunkt im Leben unserer Familie."

Gewinn mit Wirkung: Rekordspende für Kinderhilfsorganisation "Die Arche"

Neben dem persönlichen Glück der Gewinner steht der soziale Gedanke im Mittelpunkt der Omaze-Lotterie. Bei jeder Verlosung von Traumhäusern oder -Wohnungen wird ein Teil der Einnahmen an gemeinnützige Organisationen gespendet. Bislang vor allem in England bekannt, wurden so schon 114 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gespendet. Auch in Deutschland wird die Häuser-Lotterie seit 2025 immer beliebter, das Berliner Penthouse ist die vierte Luxus-Immobilie, die gewonnen wurde.

Omaze-Deutschland-Chef Georg Hesse: "Bei Omaze verbinden wir große Träume mit konkreter Hilfe. Menschen bekommen die Chance auf außergewöhnliche, lebensverändernde Gewinne - und gleichzeitig entsteht echte Wirkung für gemeinnützige Organisationen. Für uns geht es darum zu zeigen, dass Spenden emotional berühren, Freude machen und unmittelbar etwas verändern können."

Im Rahmen der Berliner Penthouse-Verlosung erhielt die Kinder- und Jugendhilfsorganisation "Die Arche" nun die Rekordspende von 1,35 Millionen Euro. Arche-Sprecher Wolfgang Büscher: "Wir haben noch nie in der Geschichte der Arche eine solche Summe bekommen und bedanken uns bei Omaze und allen Menschen, die bei der Verlosung mitgemacht haben von ganzem Herzen." Für Handwerker Hermann Krätzer und seine Frau Andrea macht genau das den Gewinn noch wertvoller: Nicht nur ihr Leben ändert sich - sondern auch das vieler Kinder.

Während die Berlin-Gewinner ihr neues Leben planen, wartet bei Omaze bereits der nächste Immobilientraum auf einen neuen Besitzer. Aktuell wird ein 2,8 Millionen Euro teures Landgut vor den Toren Düsseldorfs verlost. Der garantierte Gewinner darf sich auf 360 Quadratmeter puren Luxus mit privatem Park-Grundstück, eigenem Spa und 100.000 Euro in bar freuen. Wer sein Glück versuchen will: Lose gibt es ab 10 Euro, Annahmeschluss ist der 2. Mai 2026 um 23:59. Nur online auf omaze.de.

Link zum Fotomaterial:

https://www.picdrop.com/omaze/UTbVWG23EK

Original-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuell