Stillstand war nie unser Spiel / Bikeleasing-Service wird Premium Partner von ALBA BERLIN

Uslar (ots)

Der Bikeleasing-Service geht mit Basketball-Bundesligist ALBA BERLIN in eine gemeinsame Zukunft: Ab der Saison 2025/2026 ist der Dienstrad-Leasinganbieter Premium Sponsor des renommiertesten Basketballclubs Deutschlands. Die Partnerschaft steht unter dem Motto "Stillstand war nie unser Spiel" und setzt auf Bewegung, Nachhaltigkeit und Teamgeist.

Mit über 30 Jahren Vereinsgeschichte, Titeln im Herren- und Frauensport sowie einem der größten Nachwuchsprogramme Europas steht ALBA BERLIN für Dynamik, Teamgeist und kontinuierliche Weiterentwicklung - Werte, die auch den Bikeleasing-Service antreiben.

"Basketball ist eine Sportart voller Bewegung, Schnelligkeit und Teamplay - genau das, was auch unser Geschäftsmodell ausmacht", sagt Anja Steinkönig, Chief Marketing Officer der Bikeleasing-Gruppe. "Wir fördern mit dem Dienstrad-Leasing nachhaltige Mobilität, motivieren zu mehr Bewegung im Alltag und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden zu begeistern. ALBA verkörpert genau diese Energie und inspiriert Generationen auf und neben dem Court."

Gemeinsames Engagement für Zukunft und Gesellschaft

ALBA BERLIN macht nicht nur durch nationale und internationale Erfolge auf sich aufmerksam, sondern auch durch seine umfangreichen Investitionen in Kinder- und Jugendprogramme. Damit schafft der Verein Perspektiven, fördert Talente und leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag - in der Hauptstadt, aber auch bis weit über die Grenzen Deutschlands.

"Wir freuen uns sehr, mit dem Bikeleasing-Service einen Partner gewonnen zu haben, der wie wir langfristig denkt und Nachhaltigkeit nicht nur als Schlagwort versteht", sagt Ansgar Niggemann, Commercial Director von ALBA BERLIN. "Diese Partnerschaft ist nicht nur eine Verbindung zweier Marken, sondern auch ein gemeinsames Bekenntnis zu Bewegung, Gesundheit und Zukunftsfähigkeit."

Basketball als Wachstumsplattform für nachhaltige Mobilität

Basketball ist eine der am schnellsten wachsenden Teamsportarten in Deutschland und Europa, mit einer stetig steigenden Fanbasis und ausverkauften Arenen. Der Bikeleasing-Service nutzt diese Strahlkraft, um die Vorteile des Dienstrad-Leasings einem breiten Publikum näherzubringen und gleichzeitig sportliche und gesellschaftliche Werte zu unterstützen.

Mit der Partnerschaft schlägt der Bikeleasing-Service ein weiteres Kapitel in seiner Sponsoringstrategie auf, die gezielt auf authentische, bewegungsorientierte und nachhaltige Kooperationen setzt. Als neuer Premium Partner wird der Bikeleasing-Service auf der Teamkleidung der Herren sowie auf verschiedenen Werbeflächen in der Uber Arena bei den Heimspielen der Herren und in der Sömmeringhalle bei den Frauen zu sehen sein. Zudem sind im Rahmen der Heimspieltage verschiedene Fan-Aktionen rund um die Themen Fahrrad, Dienstrad-Leasing und nachhaltige Mobilität geplant.

Über den Bikeleasing-Service

Seit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.

Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 75.000 Unternehmen mit mehr als 3,7 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von über 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.

An den Unternehmensstandorten in Berlin, Freiburg, Innsbruck, Landshut, München, Uslar und Vellmar sind zurzeit über 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.

