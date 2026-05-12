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Vom Getränkeregal zur eigenen Villa: Supermarkt-Verkäufer aus Brandenburg gewinnt Landgut im Wert von 2,8 Millionen Euro bei der Omaze-Haus-Lotterie

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Haan/Königs Wusterhausen (ots)

Ein vergessenes Los-Abo verändert das Leben einer jungen Familie aus Königs Wusterhausen bei Berlin nachhaltig: Steven und Marina Hoffmann sind die Gewinner der aktuellen Omaze-Haus-Lotterieziehung - ihnen gehört nun das historische Landgut "Ernenkotten" in Haan im Bergischen Land.

Ein hochmodernisiertes Landhaus inklusive eigenem Waldstück und Sauna: Was wie ein modernes Märchen klingt, ist für den 40-jährigen Steven und die 35-jährige Marina Hoffmann nun Realität geworden. Das Paar aus Königs Wusterhausen bei Berlin hat bei der aktuellen Ziehung der Omaze-Haus-Verlosung das traumhafte Anwesen bei Düsseldorf im Gesamtwert von rund 2,8 Millionen Euro und zusätzlich 100 000 Euro Startkapital gewonnen.

"Bis gestern war unser Leben noch ganz normal"

Bis vor Kurzem sah der Alltag der Hoffmanns ganz gewöhnlich aus: Er arbeitet als Abteilungsleiter in einer Supermarktkette, sie in der Personalabrechnung; gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn leben sie zur Miete in Brandenburg. Den Grundstein für die überraschende Nachricht legte Steven bereits vor Monaten mit dem Abschluss eines Los-Abos der Soziallotterie Omaze. Seiner Frau hatte er davon nichts erzählt. "Ich muss zugeben, dass ich das Abo zwischenzeitlich schon wieder vergessen hatte und ich es nun sogar kündigen wollte, weil ich dachte: 'Da gewinnst du doch eh nie!' Jetzt das, es ist einfach unglaublich", erzählt der glückliche Gewinner.

Für die junge Familie wird ein Kindheitstraum wahr

Beim ersten Besuch des Anwesens aus dem Jahr 1715 in Haan im Bergischen Land, rund 20 Minuten von Düsseldorf entfernt, zeigten sich die Gewinner sehr bewegt. "Es ist wie im Märchen. In einer Zeit, in der alles immer teurer wird, gewinnt man von heute auf morgen so ein Anwesen", so das Paar, das die Überlegungen zum Kauf eines Eigenheims mit Blick auf die zu bewältigenden Kosten bereits verworfen hatte. "Schulden, bis wir weit über 60 Jahre alt sind, wollten wir nicht."

Für Marina Hoffmann schließt sich beim Blick auf das Baumhaus im großen Garten ein persönlicher Kreis: "Wir kommen aus einfachen Verhältnissen. Ein Baumhaus war immer ein Kindheitstraum von mir. Dass dieser Traum jetzt für unseren Sohn - und damit verspätet auch für mich - wahr wird, ist unbeschreiblich."

Obwohl die Familie bisher keinen direkten Bezug zu Nordrhein-Westfalen hat, möchte sie das Landgut zunächst behalten. Zum rund 22 000 Quadratmeter großen Grundstück gehören neben dem etwa 360 Quadratmeter großen Haupthaus auch ein Gästehaus, ein Saunahaus, ein Gym sowie ein eigenes Waldstück mit Bachlauf. Für Steven Hoffmann bedeutet der Gewinn vor allem ein Stück Sicherheit und ein sorgenfreierer Blick in die Zukunft. "Man wünscht sich für sein Kind immer nur das Beste. Dass all das einmal zu unserem Leben gehören würde, hätten wir uns niemals zu träumen gewagt."

Mehr als eine Million Euro für sauberes Trinkwasser

Der Gewinn der Familie Hoffmann ist gleichzeitig auch ein großer Erfolg für den guten Zweck: Mit ihrer Teilnahme unterstützten alle Loskäuferinnen und -käufer die Water Is Right Stiftung, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen weltweit einsetzt. Im Rahmen der Verlosung kamen insgesamt 1,04 Millionen Euro für die Stiftung zusammen. "Die Geschichte von Steven und seiner Familie steht stellvertretend für das, was Omaze möglich machen möchte", sagt Georg Hesse, Deutschland-Chef von Omaze. "Ein bedeutender Gewinn für Einzelne und gleichzeitig konkrete Unterstützung für wichtige soziale Projekte."

Nach dem Gewinn ist vor der nächsten Verlosung

Als Nächstes gibt es bei Omaze eine Villa auf der Insel Föhr mit eigener Düne, Grundstück am Strand, Heimkino, Sauna und Gym im Wert von rund 2,5 Millionen Euro zu gewinnen, nur wenige Schritte vom weißen Sandstrand und der Natur des Wattenmeers entfernt. Weitere Informationen und Lose gibt es auf www.omaze.de.

Über Omaze:

Omaze ist eine staatlich lizenzierte Lotterie mit gesellschaftlichem Impact, die Häuser, Auto und Geld-Gewinne mit einer guten Sache verbindet. Gegründet 2012, ist Omaze seit 2025 auch in Deutschland aktiv. Durch die Omaze-Millionen-Euro-Haus-Lotterie sind mittlerweile bereits mehr als 50 Menschen zu Millionären geworden. Darüber hinaus konnten weltweit mehr als 216 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden. Lose und weitere Informationen unter www.omaze.de.

Eckdaten zum Gewinnobjekt:

Objekt: Landgut "Ernenkotten" in Haan bei Düsseldorf

Grundstück: ca. 22 000 m² inklusive eigenem Waldstück und Bachlauf

Wohnfläche: ca. 360 m² im Haupthaus, zusätzlich Gästehaus, Sauna und Fitnessraum

Gesamtwert: Rund 2,8 Millionen Euro zzgl. 100 000 Euro Startkapital

Über die Water Is Right Stiftung:

Die Water Is Right Foundation setzt sich für die Aufwertung lokaler Wasserressourcen ein und arbeitet vor Ort in prekären Gebieten und Regionen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mit innovativen Wasseraufbereitungslösungen gewährleistet die Stiftung, dass Wasser nachhaltig und verantwortungsbewusst, ohne unnötigen Transport oder Kunststoffverbrauch, lokal aufbereitet und bereitgestellt wird. Sie schult lokale Fachkräfte, um die Wasserversorgung in den Gemeinden zu verbessern und die Hygienestandards zu erhöhen. Weitere Informationen unter www.waterisright.org.

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