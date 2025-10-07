ARD Das Erste

"WaPo Bodensee" steuert auf Jubiläum zu: Neue Fälle und 100. Folge in Sicht/Einladung zum Pressetag am Set

Bild-Infos

Download

München (ots)

100 Folgen, 600 Boote, 400 Drehorte, 1.500 Stunden auf dem Wasser - und unzählige Geschichten vom Bodensee. Mit Gaststars wie Elisabeth Lanz, Grit Böttcher, Kai Schumann sowie aktuell Ingolf Lück, Udo Schenk und Leslie-Vanessa Lill löst die "WaPo Bodensee" seit 2017 spannende Fälle zwischen Wellen und Ufer.

"Keiner von uns hat 2016 geahnt, wie groß der Erfolg der 'WaPo Bodensee' sein würde", staunt Schauspielerin Floriane Daniel und findet, es sei ein "wunderbares Geschenk, Teil dieser Serie zu sein" - die nun einem besonderen Jubiläum entgegensieht: Ende 2025 strahlt Das Erste die 100. Folge der Erfolgsserie aus.

Zuletzt fast drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie knapp 14 Prozent Marktanteil am Dienstagabend um 18:50 Uhr sprechen für sich. Das Quartett aus Nele Fehrenbach (Floriane Daniel), Paul Schott (Tim Wilde), Julia Demmler (Wendy Güntensperger) und Jakob Frings (Max König), das am Seeufer in Radolfzell sein Revier hat, ist vielen zur vertrauten Familie geworden. Egal, ob die Ermittler diesmal den Tod eines Bauunternehmers aufklären, undercover im Yoga-Retreat ermitteln oder den seltsamen Tod eines Sternekochs untersuchen: das Publikum fiebert mit.

Am 4. November startet der zweite Teil der siebten Staffel, die mit "Das Schmuddelkind" ihren Höhepunkt findet: einer Doppelfolge zum 100. Jubiläum. Für die Ermittlerin Julia Demmler (Wendy Güntensperger) sind diese beiden Folgen eine Reise zurück zu den Anfängen ihrer Karriere als Schutzpolizistin, als die zehnjährige Emely spurlos verschwand und nie wieder auftauchte. Julias Chefin Nele Fehrenbach hat dagegen Schmetterlinge im Bauch, seit sich bei der Aufklärung eines Falles die Sozialarbeiterin Katrin in sie verliebt hat.

Die achte Staffel, die sich im Januar 2026 nahtlos an die siebte anschließt, wartet mit Gaststars wie Marion Mitterhammer, Walter Kreye, Antje Schmidt, Nadja Bobyleva und vielen anderen auf. Immer mit dabei: die einzigartige Diana Körner als Mama Fehrenbach. "Jetzt geht's mit voller Kraft auf zur 200. Folge", verspricht Schauspieler Tim Wilde alias Paul Schott am Set, wo derzeit neue Folgen der neunten Staffel entstehen. Die "WaPo Bodensee" bleibt etwas Besonderes.

Dossier, Ansichtsfolgen und Pressetermin am Set

Die neuen Folgen starten am 4. November 2025, immer dienstags um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Los geht es mit Episode 92: "Tödliche Sehnsucht". Die Jubiläums-Doppelfolge 99/100 wird voraussichtlich Ende des Jahres ausgestrahlt. Ein Pressedossier mit Zahlen und Fakten sowie Statements aller Beteiligter zu 100 Folgen "WaPo Bodensee" und drei neue Folgen zur Ansicht finden akkreditierte Journalisten im Presseservice: https://pressekits.daserste.de/wapo-bodensee

Persönliche Interviews mit den Hauptdarstellern Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger und Max König sowie Bilder sind am Mittwoch, 15. Oktober 2025, vor der spektakulären Kulisse der Bootslogistik in Wangen am Bodensee möglich. Genaue Angaben bekommen Sie nach der Anmeldung zum Pressetermin bei der

Agentur see4c, Mail office@see4c.de oder telefonisch unter 089-82030552.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell