"maischberger" am Dienstag, 7. Oktober 2025, um 22.50 Uhr im Ersten
München (ots)
Gäste: Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter) Natalie Amiri (ARD-Journalistin und Autorin) Carlo Masala (Militärexperte) Jürgen Becker (Kabarettist) Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio) Jan Fleischhauer (Focus) Zweiter Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel Im Gespräch die Weltspiegel-Moderatorin und Autorin Natalie Amiri und der Professor für Internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala. Zustand der Koalition und Reformen im Gesundheitssystem Im Studio der Bundestagsabgeordnete und ehemalige SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Es kommentieren: der Kabarettist Jürgen Becker, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de
