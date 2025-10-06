PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 7. Oktober 2025, um 22.50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Dienstag, 7. Oktober 2025, um 22.50 Uhr im Ersten
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Gäste:
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Natalie Amiri (ARD-Journalistin und Autorin)
Carlo Masala (Militärexperte)
Jürgen Becker (Kabarettist)
Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Jan Fleischhauer (Focus)

Zweiter Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel
Im Gespräch die Weltspiegel-Moderatorin und Autorin Natalie Amiri und der Professor für Internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala.

Zustand der Koalition und Reformen im Gesundheitssystem
Im Studio der Bundestagsabgeordnete und ehemalige SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Es kommentieren: der Kabarettist Jürgen Becker, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar
Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren