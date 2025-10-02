+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ ARD-DeutschlandTREND: Knappe Mehrheit befürwortet entschlossene NATO-Reaktion auf Luftraumverletzungen durch Russland

ARD Das Erste

Angesichts mehrerer Verletzungen des NATO-Luftraums durch Russland spricht sich eine leichte Mehrheit der Deutschen für eine entschlossene Reaktion aus: 54 Prozent sind der Ansicht, die NATO sollte eher entschlossen agieren und Härte gegenüber Russland zeigen. Jeder dritte Deutsche (34 Prozent) meint hingegen, die NATO sollte eher zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.306 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Auf der einen Seite gab es über kritischer Infrastruktur in mehreren Ländern zuletzt Drohnensichtungen, deren Urheber bislang nicht eindeutig geklärt sind. Auf der anderen Seite gab es mehrere Vorfälle, bei denen russische Militärflugzeuge und Kampfdrohnen den Luftraum von NATO-Staaten verletzt haben. Eine entschlossene NATO-Reaktion befürworten Mehrheiten der Anhänger von Grünen (69 Prozent), Union (68 Prozent) sowie der SPD (60 Prozent). Unter Linken-Anhängern ist jeder Zweite (51 Prozent) für eine entschlossene Reaktion, 38 Prozent plädieren für Zurückhaltung. Von den AfD-Anhängern ist jeder Zweite (51 Prozent) der Meinung, die NATO sollte eher zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren; 38 Prozent der AfD-Anhänger sind hingegen für eine entschlossene NATO-Reaktion.

Aktuell haben 63 Prozent sehr große bzw. große Sorgen, dass Russland weitere Länder in Europa angreift – das sind 2 Prozentpunkte weniger als im April 2025, als diese Frage zuletzt im ARD-DeutschlandTREND gestellt wurde. 35 Prozent haben derzeit wenig bzw. gar keine Sorgen, dass Russland weitere Länder in Europa angreift (+2 im Vgl. zu April).

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.306 Befragte

Erhebungszeitraum: 29. September bis 1. Oktober 2025

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Machen Sie sich sehr große Sorgen, große Sorgen, wenig Sorgen oder gar keine Sorgen, dass Russland weitere Länder in Europa angreift?

Zuletzt gab es Vorfälle, bei denen russische Militärflugzeuge und Kampfdrohnen den Luftraum von verschiedenen NATO-Staaten verletzt haben. Wie sollte die NATO hierauf reagieren? Eher zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren, oder möglichst entschlossen agieren und Härte gegenüber Russland zeigen?

