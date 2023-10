bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

"Personalsicherung in der Pflege ist Wohlstandssicherung für das Land"

bpa fordert schnelle Maßnahmen zur Stabilisierung der pflegerischen Versorgung in Schleswig-Holstein

Kiel (ots)

Das Wegbrechen der pflegerischen Versorgung in Schleswig-Holstein zieht inzwischen auch andere Branchen in Mitleidenschaft. Davor warnt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Mathias Steinbuck. Auf einer Fachveranstaltung des Verbandes in Neumünster sagte der Pflegeunternehmer: "Pflegeheime sind bei uns im Land im Schnitt nur noch zu knapp 89 Prozent belegt, ambulante Dienste streichen ihre Touren zusammen, weil Personal fehlt."

Tausende Pflegebedürftige und ihre Familien fänden daher nicht mehr die benötigte Versorgung, das habe Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. "Wer für seine Mutter keinen ambulanten Dienst oder für seinen Vater keinen Heimplatz findet, der trägt morgen für die Post keine Briefe aus oder fehlt als Lokführer bei der Bahn. Einen weiteren Arbeitskräftemangel in diesen Bereichen kann sich Schleswig-Holstein nicht leisten. Personalsicherung in der Pflege ist also Wohlstandssicherung für das Land."

Staatssekretär Tobias von der Heide aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus verwies auf vielfältige Anstrengungen des Landes zur Unterstützung der Pflegeeinrichtungen. "Pflege ist in vielerlei Hinsicht ein Wirtschaftsfaktor. Mit dem Pakt für Gesundheits- und Pflegeberufe wollen wir Beschäftigungspotentiale heben, Berufsanerkennungen vereinfachen und auch das Image der Pflegeberufe weiter verbessern."

bpa-Landesvorsitzender Steinbuck forderte weitere Sofortmaßnahmen: "Die Pflegeeinrichtungen stehen massiv unter wirtschaftlichem Druck, nicht nur wegen des massiven Personalmangels, sondern auch weil insbesondere Sozialhilfeträger ungedeckte Heimkosten erst nach monate- bis jahrelangen Bearbeitungszeiten begleichen. Es ist nicht unsere Aufgabe, zinslose Darlehen zu vergeben und es gefährdet inzwischen den Bestand von Pflegeeinrichtungen."

