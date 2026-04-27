Sparda-Bank Hamburg eG

Sparda-Bank Hamburg eröffnet neue Filiale im Herzen von Blankenese

Hamburg (ots)

Die Sparda-Bank Hamburg stärkt ihre Präsenz im Hamburger Westen und eröffnet Ende 2026 eine neue Filiale in der Blankeneser Bahnhofstraße 19-21. Auf rund 500 Quadratmetern schafft die Bank gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Sparda Immobilien moderne Räume für persönliche Beratung rund um Immobilien, Finanzierung, Geldanlage und anspruchsvolle Vermögensbetreuung.

"Mit der neuen Filiale in Blankenese setzen wir ein starkes Zeichen für unseren Wachstumskurs und die Zukunftsausrichtung der Sparda-Bank Hamburg. Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden im Hamburger Westen noch umfassender begleiten - insbesondere in den Bereichen Immobilien, Finanzierung sowie Vermögensbetreuung im Private Banking", sagt Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg.

Mit der neuen Filiale in Blankenese verlagert die Sparda-Bank Hamburg ihren bisherigen Standort von der Osdorfer Landstraße 102 und erweitert gleichzeitig ihre Präsenz: Bereits ab dem dritten Quartal 2026 wird im Elbe Einkaufszentrum nahe des bisherigen Filialstandorts ein neuer Geldautomat bereitstehen und die Bargeldversorgung damit noch näher an die Ladengeschäfte heranrücken.

Der neue Standort in der Bahnhofstraße verbindet klassische Bankdienstleistungen mit persönlicher Beratung auf höchstem Niveau. Ein hochwertig gestalteter Private Banking-Bereich bietet dafür ein diskretes, modernes Umfeld, das speziell auf die Bedürfnisse der anspruchsvollen Vermögensberatung ausgerichtet ist. Einen besonderen Stellenwert nimmt zudem die Beratung rund um das Thema Immobilien ein, die in den westlichen Stadtteilen traditionell stark nachgefragt ist. Die auf Maklerdienstleistungen spezialisierte Sparda Immobilien GmbH zieht mit einem eigenen Beratungsbereich ein und bietet vor Ort ein vollumfängliches Dienstleistungsportfolio von der Immobilienvermittlung bis hin zur Immobilienbewertung. So entstehen umfassende Lösungen aus einer Hand - persönlich, engagiert und ideal erreichbar für die Menschen im Hamburger Westen.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG

Mit einer Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro, rund 270.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 210.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.

Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige Institutionen und Initiativen. Im Jahr 2025 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.

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