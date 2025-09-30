Sparda-Bank Hamburg eG

Sparda-Bank Hamburg eG: Jörn Ehrke wird Mitglied des Vorstands

Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank Hamburg eG hat Jörn Ehrke zum 01.10.2025 zum neuen Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg bestellt. Die Bank komplettiert mit diesem Schritt das Vorstandsteam um den Vorstandsvorsitzenden Stephan Liesegang und den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Christian Heins.

Ehrke ist bereits seit vielen Jahren für die Sparda-Bank Hamburg tätig und bestens mit der Bank vertraut. Nach verschiedenen Stationen im Vertrieb ist der 50-jährige Familienvater seit Dezember 2024 als Generalbevollmächtigter für die Bank tätig. Er übernimmt das Ressort Markt und verantwortet damit die Marktbereiche Nord und Süd, das Private Banking sowie das Vertriebsmanagement.

"Jörn Ehrke ist durch seine langjährige Tätigkeit für die Sparda-Bank Hamburg bestens mit dem Haus vertraut und kann auf einen breiten Erfahrungsschatz im Vertrieb zurückblicken. Wir freuen uns, mit ihm eine erfahrene Persönlichkeit für den Vorstand gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise und seinem Engagement wird Jörn Ehrke das Kundengeschäft zukunftsorientiert weiterentwickeln und damit den Wachstumskurs der Genossenschaftsbank nachhaltig ausbauen", sagt Ralph Borkowski, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG

Mit einer Bilanzsumme von 5,2 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 210.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.

Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige Institutionen und Initiativen. 2024 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.

