Sicherheit trotz abgeschiedener Lage: Wie die autosecure GmbH Videoüberwachung von Unternehmen auf ein neues Level hebt

Ob aufgrund einer abgeschiedenen Lage, zu dunklen Firmengeländen oder der einbrechenden Dunkelheit: Einbrecher nutzen jede ihnen mögliche Chance, in ein Firmengebäude einzudringen. Vor allem abgelegene Firmengelände werden zunehmend zum Ziel professioneller Täter. Viele Unternehmen stehen deshalb unter Druck, ihre Sicherheitskonzepte zu überdenken. Um die Täter abzuschrecken, entwickelt Stefan Chüo mit der autosecure GmbH individuelle Sicherheitskonzepte, die Schwachstellen gezielt aufspüren und nachhaltig beseitigen. Wie die autosecure GmbH auch in abgelegenen oder schlecht beleuchteten Gebieten für maximalen Schutz sorgt, erfahren Sie hier.

Jedes Jahr gibt es Tausende von Einbrüchen in Unternehmensgebäude. Viele Einbrecher warten ab, bis es dunkel ist, um sich unbemerkt Zutritt zu Firmengeländen zu verschaffen. Dabei sind vor allem abgelegene Grundstücke abseits von Wohngebieten besonders gefährdet. Das Problem wird allerdings durch eine weitere Schwachstelle verschärft, wie Stefan Chüo von der autosecure GmbH weiß: "Viele Unternehmen schieben das Thema lange auf. Sie denken, es wird sie schon nicht treffen. Das betrifft vor allem kleine und mittelständische Betriebe. Damit unterschätzen sie die Gefahr um Längen – denn gerade sie werden zur Zielscheibe der Täter. Im schlimmsten Fall kommt es zum Einbruch und zu horrenden Schadenssummen."

"Durch gezielte Sicherheitsmaßnahmen und ein ganzheitliches Sicherheitskonzept lassen sich solche Risiken allerdings vermeiden", erklärt Stefan Chüo. Der Experte für technologiebasierte Sicherheitslösungen hat sich mit seiner Firma, der autosecure GmbH, auf mittelständische Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeitenden spezialisiert. Aktuell betreut sein Team über 350 Firmenkunden – von der individuellen Beratung bis hin zur Umsetzung maßgeschneiderter Sicherheitskonzepte. Die Planung erfolgt dabei stets mit Blick auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden: Qualifizierte Fachtechniker übernehmen die Installation der passenden Sicherheitstechnik, während ein umfassender Wartungs- und Supportservice für einen reibungslosen Betrieb sorgt. Herzstück der autosecure GmbH ist die firmeneigene Leitstelle, über die inzwischen mehr als 5.000 Kameras gesteuert und überwacht werden. Das 35-köpfige Team sorgt rund um die Uhr für lückenlose Kontrolle – und entwickelt in enger Abstimmung mit den Kunden Lösungen, die nicht nur die Sicherheit auf dem Betriebsgelände erhöhen, sondern dank Automatisierung auch die Kosten senken.

Wie die autosecure GmbH die drei häufigsten Schwachstellen in Sicherheitskonzepten angeht

"Wir stellen immer wieder fest, dass es Lücken in den Sicherheitskonzepten gibt", erzählt Stefan Chüo. "Dabei handelt es sich in erster Linie um eine unzureichende Videoüberwachung, eine ungenügende Beleuchtung und schwache Zutrittskontrollen." Die autosecure GmbH sorgt deshalb dafür, dass die Überwachungszeiten an die jeweilige Zeit, ob Jahres- oder Tageszeit, aber auch die Lage des Gebäudes, angepasst werden, damit potenzielle Einbrecher wirkungsvoll abgeschreckt werden. Das lässt sich am besten durch eine Kombination aus guter Ausleuchtung und optimierter Videotechnik erreichen.

"Mit diesen Maßnahmen sinkt übrigens nicht nur das Risiko für Einbrüche, sondern auch die Unfallgefahr, die sich zum Beispiel früh am Morgen oder in der Dämmerung nachmittags erhöht", sagt Stefan Chüo. So können Parkschäden beispielsweise durch bessere Lichtverhältnisse vermieden werden. Die flächendeckende Videoüberwachung ist zudem hilfreich, wenn es um den Nachweis von Haftungsfällen geht. Da es die frühe Dunkelheit Unbefugten zudem leicht möglich macht, unbemerkt auf das Gelände zu gelangen, überprüfen die Sicherheitsexperten der autosecure GmbH zugleich, ob die Zutrittskontrollen wirkungsvoller gestaltet werden können. Das hält letztlich nicht nur Einbrecher ab, sondern schützt auch vor Vandalismus.

Auf diese technischen Lösungen setzt die autosecure GmbH, um Sicherheitslücken effizient zu schließen

Um eine optimierte Videoüberwachung zu gewährleisten, empfehlen die Sicherheitsspezialisten um Stefan Chüo und der autosecure GmbH technische Lösungen, die den Bedingungen des Betriebs angepasst sind. Neben Klarbildkameras kommen dabei Thermalsensoren zum Einsatz, mit deren Hilfe sich Wärmestrahlung einfach erkennen lässt. Eine weitere Möglichkeit sind hochwertige Infrarotkameras, die auch in der Nacht für ordentliche Bilder sorgen. Da plötzliche Lichtwechsel die Kameraaufnahmen stören können, muss die Videoüberwachung mit der Beleuchtung abgestimmt werden. In diesem Bereich hat sich der Einsatz von LED-Strahlern längst zum Standard entwickelt. Zudem haben sich Bewegungsmelder bewährt, mit denen sich ein zusätzlicher Abschreckungseffekt erzielen lässt. Bei Unternehmen, die keine Erdarbeiten durchführen möchten, um Stromleitungen auf ihrem Gelände zu verlegen, kommen solarbetriebene LED-Strahler in Betracht, die ohne Anschluss an der Wand montiert werden.

Wenn es um sichere Zutrittskontrollen geht, muss klar nachvollziehbar sein, wer sich auf dem Gelände befindet. Elektronische Eingangskontrollen wie automatisierte Schrankenanlagen mit Kennzeichenerkennung, QR-Code-Zutrittssysteme, RFID- oder Chipkartensysteme haben sich dabei für Stefan Chüo und sein Team als sinnvoll erwiesen, da diese ohne zusätzliches Personal auskommen. Ein stabiler Zaun verhindert dann unbemerktes Eindringen von anderer Seite aus, wobei das Vorfeld des Grundstücks gleichzeitig in das Sicherheitskonzept einbezogen werden sollte. "Perimeterschutz ist für uns eine zentrale Aufgabe, weil wir die Täter nicht überführen, sondern abschrecken wollen", betont der Sicherheitsexperte. "Die Kriminellen scheuen das Risiko und den Aufwand, deshalb machen wir ihnen schon vor der Grundstücksgrenze klar, dass sie es hier mit hohen Sicherheitsstandards zu tun haben. Aus dem gleichen Grund sind unsere Kameras an Masten oder Gebäuden gut sichtbar angebracht – eine effektive Abschreckung ist der beste Schutz.“

Zu jeder Jahreszeit: Stefan Chüo geht es um Sicherheit, schlanke Prozesse und geringe Kosten

Die autosecure GmbH steht für eine Kombination aus innovativer Technologie und persönlicher Betreuung. Im Besonderen zeigt sich das am hauseigenen Alarmcenter, das rund um die Uhr besetzt ist und nicht nur eingehende Meldungen prüft, um im Ernstfall die Polizei zu verständigen, sondern auch die direkte Ansprache der Täter während eines Einbruchsversuchs erlaubt.

"Mit unseren Security-Lösungen möchten wir unseren Kunden dabei helfen, sich wirksam vor Diebstahl und Vandalismus zu schützen", erklärt Stefan Chüo. "Gleichzeitig geht es uns darum, die Prozesse zu optimieren, um die Kosten dauerhaft zu senken. Das gilt zu jeder Jahreszeit und wird zum Winter hin aber besonders wichtig, weil ein Großschaden kurz vor Abschluss des Versicherungsjahres die Prämien für das nächste Jahr erheblich erhöhen könnte." Unabhängig von der Jahreszeit, ob Tag oder Nacht oder aber abgeschiedene Lage – mit durchdachter Technik, maßgeschneiderten Konzepten und einem starken Team sorgt die autosecure GmbH dafür, dass Sicherheitslücken gar nicht erst entstehen – und Unternehmen ganzjährig bestens geschützt sind.

