autosecure GmbH vs. klassische Sicherheitsanbieter: Die entscheidenden Unterschiede, die Ihr Unternehmen sicherer machen

Einbrüche in Unternehmen nehmen rasant zu - viele Sicherheitsanbieter versprechen Schutz, doch oft scheitern sie an veralteter Technik und ineffizienten Prozessen. Stefan Chüo, Experte für technologiebasierte Sicherheitslösungen, geht einen völlig neuen Weg. Mit der autosecure GmbH bietet er Unternehmen maßgeschneiderte, hochmoderne Schutzkonzepte, die wirklich funktionieren. Warum Top-Unternehmen auf seine Lösungen setzen - und was die autosecure GmbH anders macht.

Sicherheit ist heute wichtiger denn je - Einbrüche und Diebstähle nehmen drastisch zu. Im Jahr 2023 wurden über 115.758 schwere Diebstähle in deutschen Unternehmen registriert - ein Anstieg von 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aktuelle Zahlen stehen noch aus, doch lässt die Entwicklung der letzten Jahre nichts Gutes erahnen. Gleichzeitig zeigt sich immer wieder: Klassische Sicherheitslösungen versagen häufig genau dann, wenn es darauf ankommt. Über 70 Prozent der Taten in 2023 waren erfolgreich, was massive finanzielle Schäden und betriebliche Störungen verursachte. Stefan Chüo kennt die Problematik und bietet mit der autosecure GmbH maßgeschneiderte Sicherheitslösungen an.

„Standardlösungen bieten keinen echten Schutz“, bemängelt Stefan Chüo, Geschäftsführer der autosecure GmbH. „Weil jeder Kunde individuelle Anforderungen mitbringt, bedarf es maßgeschneiderter und ganzheitlicher Sicherheitskonzepte, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Unzureichende Technik, unqualifiziertes Personal, häufige Fehlalarme und ineffiziente Prozesse sorgen oft für eine träge und lückenhafte Sicherheitsüberwachung und damit für unnötig hohe Kosten.

autosecure GmbH: Ganzheitliche Sicherheitslösungen mit umfassendem Service

„Aus jahrelanger Erfahrung kenne ich die Defizite der Branche und habe entschieden, das Thema Sicherheit anders anzugehen als andere Marktteilnehmer“, fährt der Experte für technologiebasierte Sicherheitslösungen fort. Mit der autosecure GmbH hat er sich auf ganzheitliche Sicherheitsdienstleistungen für Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeitern spezialisiert und setzt neue Maßstäbe für die Sicherheitsbranche: Innovative Sicherheitskonzepte, persönliche Betreuung und eine der größten Sicherheitsleitstellen Deutschlands heben die autosecure GmbH deutlich von anderen Anbietern ab. Von der Beratung über die Planung und Installation der Sicherheitstechnik durch qualifizierte Fachtechniker bis hin zu einer laufenden persönlichen Betreuung, Wartungsservice und technischem Support bedient das Team um Stefan Chüo dabei die gesamte Bandbreite maßgeschneiderter Sicherheitslösungen. Dank ihres einzigartigen und hochwertigen Angebots kann die autosecure GmbH bereits Global Player aller relevanten Branchen zu ihren Kunden zählen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 ist die autosecure GmbH nicht nur rasant gewachsen, sondern hat auch unzählige namhafte Kunden von sich überzeugen können. So betreut der Spezialist für technologiebasierte Security-Lösungen beispielsweise die Werksniederlassungen der Mercedes-Benz AG sowie zahlreiche große Automobilhandelsgruppen mit mehreren tausend Mitarbeitern und zahlreichen Standorten. Im Bereich Logistik zählen Global Player wie Fiege, BLG oder Mosolf, der größte europäische Automobillogistiker, zu den Kunden. Mit Goldbeck im Bereich Bau und Remondis oder Veolia im Bereich Recycling betreut die autosecure GmbH auch in weiteren Branchen marktführende Unternehmen.

Das vergleichsweise junge Unternehmen konnte sich in einem hart umkämpften Markt schnell etablieren und das Vertrauen namhafter Firmen gewinnen. Stefan Chüo sieht den Schlüssel darin, Sicherheitslösungen nicht nur zu verkaufen, sondern Unternehmen ganzheitlich zu beraten. „Wir analysieren bestehende Konzepte, optimieren die Sicherheitsstrategie und zeigen gleichzeitig Einsparpotenziale auf“, erklärt er. Der Ansatz soll also nicht nur den Schutz verbessern, sondern auch wirtschaftlich sinnvoller sein.

Sicherheit neu gedacht – Effizienz statt Kompromisse

Die Zusammenarbeit mit der autosecure GmbH beginnt grundsätzlich mit einer Sicherheitsberatung, die auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden abgestimmt ist. Darauf basierend entwickeln Stefan Chüo und sein Team ein Sicherheitskonzept, bevor es schließlich zur Installation der Sicherheitstechnik geht. Neben der Kabelverlegung und Komponentenmontage zählen dabei auch die Ausrichtung und Konfiguration der Sicherheitstechnik zum Service der autosecure GmbH. Bei der anschließenden Abnahme werden gemeinsam mit dem Kunden Überwachungsschwerpunkte abgestimmt, der Überwachungszeitraum festgelegt und die Alarmkette für mögliche Vorkommnisse definiert.

Zu der Dienstleistung zählt auch die langfristige Betreuung in Form von professioneller Überwachung der Sicherheitsanlage und regelmäßigen Wartungen. Dank durch KI vorqualifizierte Alarme kann die autosecure GmbH dabei eine zuverlässige und effiziente Objektüberwachung gewährleisten und die geringste Fehlalarmrate am Markt bieten. „Unsere Kunden bekommen schlüsselfertige Lösungen, die sich nahtlos in ihren Betrieb integrieren lassen“, sagt Chüo. „Unsere Mission ist es, mit modernsten Technologien das führende Ökosystem für Sicherheitslösungen in Industrie, Logistik und Gewerbe aufzubauen.“

Stefan Chüo überzeugt mit innovativer Technik und tiefgreifender Expertise

Der Spezialist für technologiebasierte Security-Lösungen überzeugt aber nicht nur durch fundierte Expertise und eine hohe Dienstleistungsqualität, sondern auch durch besondere Services. Neben innovativen Sicherheitsprodukten profitieren die Kunden der autosecure GmbH zum Beispiel von einer rund um die Uhr besetzten Leitstelle, die nicht nur eine Echtzeit-Überwachung, sondern auch die Live-Täteransprache ermöglicht. „Unser hauseigenes Alarmcenter sorgt außerdem dafür, dass schnell und präzise auf Alarme reagiert werden und potentieller Schaden dadurch so gering wie möglich gehalten werden kann“, erklärt Stefan Chüo. Mit fünfzehn Jahren Erfahrung in der Sicherheitstechnik ist der studierte Wirtschaftsingenieur als erfahrener Experte in der Sicherheitsbranche bekannt. „Das Ziel unserer Arbeit ist es, unsere Kunden durch die Implementierung passgenauer Sicherheitsinfrastrukturen optimal abzusichern und ihnen dadurch optimierte Prozesse und sinkende Betriebskosten zu ermöglichen“, verrät der Gründer und Geschäftsführer der autosecure GmbH abschließend. „Dabei ist es unsere Mission, mit modernsten Technologien, maßgeschneiderten Sicherheitskonzepten und einem hochwertigen Service das führende Ökosystem für Security-Lösungen in Industrie, Logistik und Gewerbe anzubieten.”

