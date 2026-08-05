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"Ride" - Reitsport zwischen Wettkampf, Glamour und Tierwohl in der ARD Mediathek

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Frankfurt am Main / Aachen (ots)

Es geht um Sekunden und Zentimeter: Im Springreiten entscheiden oft Hundertstel über Sieg oder Niederlage. Die vierteilige Doku-Serie "Ride" begleitet Deutschlands erfolgreichste Springreiterinnen und Springreiter mit ihren Pferden auf dem Weg zum sportlichen Höhepunkt der Saison. Ab Samstag, 8. August, ist die Serie in der ARD Mediathek verfügbar und ergänzt die Berichterstattung über die FEI World Championships Aachen 2026 um exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Spitzensports.

Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land steht Bundestrainer Otto Becker vor einer schwierigen Aufgabe: Er muss das bestmögliche Team nominieren. Nur vier Startplätze stehen zur Verfügung - für vier außergewöhnliche Partnerschaften zwischen Reiter oder Reiterin und Pferd. Denn im Spitzensport entscheidet nicht allein individuelles Können, sondern die perfekte Harmonie zwischen Mensch und Tier.

Auf dem Weg zur WM begleitet "Ride" unter anderem Olympiasieger Christian Kukuk und sein Pferd Checker. Als Kritik an seinem Umgang mit seiner Stute Just Be Gentle aufkommt, gerät der Ausnahmeathlet unter enormen Druck. Gleichzeitig setzt sein Konkurrent und ehemaliger Stallnachbar Richard Vogel neue Maßstäbe: Gemeinsam mit United Touch S krönt er sich im Sommer 2025 zum Europameister.

Doch die deutsche Springreit-Elite ist längst nicht nur männlich geprägt. Sophie Hinners gehört mit Iron Dames Singclair zu den erfolgreichsten Reiterinnen ihrer Generation und etabliert sich an der Weltspitze. Jana Wargers lebt seit ihrer Jugend für den Reitsport und kämpft sich mit Dorette bis ganz nach oben - bevor unerwartete Rückschläge ihren Weg verändern. Gerrit Nieberg, Sohn des zweimaligen Olympiasiegers Lars Nieberg, tritt mit Ping Pong aus dem Schatten seines berühmten Vaters heraus und verfolgt unbeirrt seine eigenen Ziele. Und André Thieme, der erfahrene Außenseiter, vereint das Leben als Unternehmer und Horseman mit einer außergewöhnlich engen Beziehung zu seiner Erfolgsstute Chakaria.

Die Serie zeigt nicht nur die großen Momente des Sports, sondern auch die Schattenseiten: Verletzungen von Mensch und Tier, öffentliche Kritik, den wirtschaftlichen Druck des internationalen Spitzensports und die ständige Gratwanderung zwischen Leistung, Verantwortung und Tierwohl. Die Serie geht am Ende der Frage nach, welches Paar es in den WM-Kader schafft und am Ende die Pferdesportnation Deutschland vor der Welt repräsentiert.

Das Erste zeigt die erste Folge am Freitag, 14. August, um 13.30 Uhr zum Abschluss eines langen Sportvormittags, alle vier Folgen sind zudem am Montag, 17. August, um 22 Uhr im hr-fernsehen zu sehen.

"Ride" ist eine Produktion der Florida Factual in Co-Produktion mit Load im Auftrag des Hessischen Rundfunks.

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