HR Hessischer Rundfunk

hr zeigt Porträt zum 125. Geburtstag von Kickers Offenbach

Offenbach, Frankfurt am Main (ots)

Nicht immer erstklassig, aber immer emotional und ein Aushängeschild der Stadt. Wenige Fußballvereine in Deutschland blicken auf eine so bewegte Geschichte zurück wie Kickers Offenbach. Der Hessische Rundfunk hat anlässlich des 125. Geburtstags der Kickers ein Porträt über den Verein produziert, das ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar ist und am Mittwoch, 29. Juli, um 22 Uhr im hr-fernsehen gesendet wird.

Ein DFB-Pokalsieg und der Kampf um die Deutsche Meisterschaft gehören genauso zum Verein wie Insolvenzen und Zwangsabstiege. Im Film "Träume, Kult, Skandale: 125 Jahre Kickers Offenbach" erzählen Legenden und eingefleischte Fans die Geschichte eines schlafenden Riesen des hessischen Sports. Ehrenrepräsentantin Barbara Klein, Aufstiegstrainer Hans-Jürgen Boysen, Ex-Spieler Sascha Korb und die Podcaster Marko Stuka und Sebastian Kraus blicken im Film auf besondere Momente wie den DFB-Pokalsieg, den Bundesliga-Bestechungsskandal 1971 oder die Aufstiege in den Jahren 1999 und 2005. Kickers Offenbach ist mehr als Fußball, der OFC stiftet Identität, so das Resümee des Films von hr-Autor Daniel Höhr.

Porträt in der ARD Mediathek anschauen: "Träume, Kult, Skandale: 125 Jahre Kickers Offenbach" ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar.

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