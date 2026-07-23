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Starship, ClockClock und NIK P. - kostenlose Konzerte der hr Radtour in Bad Wildungen und Baunatal

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Baunatal, Bad Wildungen, Frankfurt am Main (ots)

Vom 6. bis 9. August rollt die hr Radtour dieses Jahr durch Nordhessen. Abends gibt es im Kurpark von Bad Wildungen und auf dem Festplatz Baunatal Live-Musik. Die Radiowellen hr1, hr3 und hr4 laden zu Konzerten mit den US-Rockern Starship feat. Mickey Thomas, der Elektropop-Band ClockClock, den Schlagersängern NIK P., Daniel Sommer und dem Duo Wir bleiben Wir ein. Dazu sind alle willkommen, die gemeinsam mit den Radlerinnen und Radlern feiern möchten.

Es wird rockig in Europas größtem Kurpark. Zur Welcome-Party der hr Radtour spielt die US-Band Starship feat. Mickey Thomas am Donnerstag, 6. August, vor der Wandelhalle in Bad Wildungen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist, wie an allen Abenden, frei. Einst aus der Band Jefferson Starship entstanden, prägten die Rockmusiker mit ihrem unverwechselbaren Sound die Musik der 1980er-Jahre. Nummer-Eins-Hits wie "We Built This City", "Sara" oder "Nothing's Gonna Stop Us Now" wurden weltbekannt und sorgen noch heute für Partystimmung. Moderiert wird das hr1-Konzert von Simone Reuthal. Nach dem Starship-Auftritt kann mit DJ Peter Baur weitergefeiert werden.

ClockClock sorgt für Beats in Baunatal

Mit einer großen hr3-Party endet die erste Etappe der Radtour in Baunatal. Zum 60. Geburtstag der Stadt präsentieren hr3 und die Moderatorin Carmen Schmalfeldt am Freitag, 7. August, ab 19 Uhr, mit ClockClock einen der gefragtesten Live-Acts Deutschlands auf dem Festplatz vorm Parkstadion. Singer-Songwriter Boki und das Produzentenkollektiv Mark und Feezy erreichten bereits vier Nummer-Eins-Hits, darunter "Sorry" oder "Someone Else". Auch nach Baunatal bringt das Trio aus Mannheim seine energiegeladenen Beats und Vocals und außerdem die neue Single "Out of the Dark" mit. Radtour-Teilnehmer und Musikfans können sich auf einen mitreißenden Live-Auftritt freuen - und das bei freiem Eintritt. Im Anschluss legt der hr3-Moderator Mirko Förster als DJ auf.

hr4-Party mit NIK P., Daniel Sommer und Wir bleiben Wir

Bevor es am Sonntag auf die letzte Rad-Etappe geht, wird am Samstagabend, 8. August, nochmal richtig gefeiert. Ab 19 Uhr lädt hr4 mit dem Moderator Uwe Becker zur Party mit dem Schlagerstar NIK P. auf den Festplatz vorm Parkstadion in Baunatal. Der Musiker ist bekannt für seine Mischung aus Schlager und Rockmusik, die mit einfühlsamen Texten die Menschen erreicht. Seine Hits wie "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" und "Gloria" sind Hymnen, die die Fans über Generationen hinweg begeistern. Zuvor sind der Sänger und Songwriter Daniel Sommer sowie das Duo Wir bleiben Wir zu erleben. Sommer steht für modernen deutschen Schlager. Seine Debütsingle "Herz auf unendlich" erzählt seine persönliche Geschichte. Er schrieb darüber hinaus Songs für Maite Kelly und Roland Kaiser. Die Berliner Musiker Bella und André, Tochter und Vater, die sich zu dem Generationen-Projekt Wir bleiben Wir zusammengefunden haben, präsentieren unter anderem ihre aktuelle Single "Liebe stirbt langsam". Der Abend klingt mit Musik von DJ Peter Baur aus.

Letzte Tickets für Dauergäste

Wer auf einer oder allen drei Etappen der hr Radtour mitfahren möchte: Aktuell sind noch wenige Plätze für Dauergäste verfügbar. Tagesgäste können sich auch spontan entscheiden. Eine Anmeldung ist bis zum Start der jeweiligen Etappe möglich. Sie erfolgt online.

Informationen rund um die hr Radtour.

Partner der hr Radtour 2026 sind hassia Mineralwasser und LOTTO Hessen.

Pressefotos

Weitere Fotos der Musik-Acts und der Städte zum Download finden sich im Pressefoto-Bereich.

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