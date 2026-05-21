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ARD-Sommerinterviews ab 5. Juli 2026 aus dem ARD-Hauptstadtstudio

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München (ots)

Immer sonntags um 18:00 Uhr im Ersten

Moderation: Markus Preiß, Matthias Deiß, Anna Engelke

Anderthalb Jahre nach der Bundestagswahl muss sich die Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD an den Wahlversprechen messen lassen. Welche Wahlkampf-Ideen werden umgesetzt? Wie wollen die Koalitionsparteien das Land voranbringen, auch angesichts der vielen außenpolitischen Themen? Welche Haltung haben die Oppositionsparteien, wie positionieren sie sich und wie bewerten sie die anstehenden Reformen in Deutschland?

In den ARD-Sommerinterviews stellen sich ab 5. Juli die Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien sowie der Bundeskanzler den Fragen von Markus Preiß, Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, und der beiden Stellvertretern Matthias Deiß und Anna Engelke. Zum Auftakt spricht Matthias Deiß mit Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Jetzt im Studio: Die ARD-Sommerinterviews wechseln in diesem Jahr den Ort und kommen künftig aus dem Fernsehstudio im ARD-Hauptstadtstudio. In der neuen Studio-Deko steht das Zwiegespräch im Mittelpunkt: "Das ARD-Sommerinterview ist ein intensives, 30-minütiges Gespräch mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern", sagt der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preiß. "Wir wollen uns klar auf Inhalte konzentrieren, auf den größtmöglichen Erkenntnisgewinn - weniger auf Ort und Umstände. Und nach 16 Jahren auf der Terrasse am Spreeufer war es vielleicht auch Zeit für eine Veränderung."

Im vergangenen Jahr hatte es bei den Sommerinterviews mit Alice Weidel und Markus Söder Störaktionen an der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses gegeben.

Sendetermine:

5. Juli 2026: Lars Klingbeil (SPD) - Mod. Matthias Deiß

12. Juli 2026: Ines Schwerdtner (Die Linke) - Mod. Matthias Deiß

19. Juli 2026: Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) - Mod. Anna Engelke

2. August 2026: Markus Söder (CSU) - Mod. Anna Engelke

23. August 2026: Tino Chrupalla (AfD) - Mod. Markus Preiß

30. August 2026: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) - Mod. Markus Preiß

Die ARD-Sommerinterviews werden ab 5. Juli immer sonntags, 18:00 Uhr, auf dem Sendeplatz vom "Bericht aus Berlin" im Ersten ausgestrahlt.

Ein Social-Media-Format ist in Planung, auch der Podcast "Berlin Code" wird wieder auf die ARD-Sommerinterviews blicken.

Über das Set

Die grundlegende Veränderung des Sommerinterview-Sets wurde initiiert von der Studioleitung des ARD-Hauptstadtstudios. Die Idee war, ein Set zu kreieren, das sich von der Studiodeko des bundespolitischen Magazins "Bericht aus Berlin" absetzt - selbstverständlich mit den bekannten roten Stühlen. Nur wenige Monate nahmen Konzeption, Planung und schließlich Umsetzung des neuen Sets in Anspruch. Das Design ist von Casper Armster, das Hintergrund-Panorama von Jörg Johow.

Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt.

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