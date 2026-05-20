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Raum für echten Dialog: "Was Deutschland verbindet" wird zum ARD-Themenabend

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München (ots)

Die ARD-Dialogaktion "Was Deutschland verbindet" sorgt derzeit für breite Diskussionen - in den Programmen der ARD, in der "ARD Interaktiv"-App und auf Social Media. Am 1. Juni bündelt Das Erste die Debatten in einem besonderen Themenabend.

Um 21:15 Uhr diskutiert Louis Klamroth in einer Spezialausgabe "Hart aber fair extra - Der Dialog" die wichtigsten Erkenntnisse aus den bundesweiten Gesprächsrunden - gemeinsam mit Teilnehmer:innen und Politiker:innen.

Direkt im Anschluss zeigt Das Erste um 23:35 Uhr in der 60-minütigen Dokumentation "Was Deutschland verbindet" - bereits ab dem 30. Mai in der ARD Mediathek - die bewegendsten Momente der Diskussionen. Die sechs Diskussionsrunden sind bereits in voller Länge in der ARD Mediathek verfügbar.

"Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth zur Dialogaktion: "Dialog ist für mich der Mut, meine eigene Meinung kurz beiseitezulegen - um zu verstehen, wie jemand anderes zu seiner gekommen ist."

Das Zwischenfazit der ARD-Aktion fällt positiv aus: Für "Was Deutschland verbindet" kamen am 9. und 10. Mai 84 Menschen in Baden-Baden und Leipzig zusammen - symbolisch für knapp 84 Millionen Deutsche. Die Gespräche waren geprägt von Offenheit und einem großen Bedürfnis nach echtem Austausch - trotz teils sehr unterschiedlicher Meinungen. Dabei wurde deutlich, wie viele den öffentlichen Diskurs heute als verhärtet erleben: "Es wird nicht mehr miteinander gesprochen, sondern nur noch übereinander", so eine Stimme aus den Gesprächsrunden.

Viele Beteiligte beschrieben die Gespräche anschließend als überraschend verbindend. "Ich habe Menschen getroffen und sie sofort in eine Schublade gesteckt - und durch die Gespräche eine ganz andere Sichtweise bekommen", so eine Teilnehmerin.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Dialog mit und für unser Publikum ist ein zentraler Wert der ARD. Die Vielfalt unserer Gesellschaft spiegelt sich in einer ebenso großen Vielfalt an Dialogformaten wider: von 'Was Deutschland verbindet' bis zu Townhall-Formaten, aber auch über die 'ARD Interaktiv' -App, mit der das Publikum zu den Impulsen in 'Dialog vor Acht' mit uns ins Gespräch kommen kann bis hin zu vielen weiteren Formaten, mit denen wir Austausch ermöglichen und Debatten anstoßen - heute und in Zukunft."

Bis Anfang Juni läuft außerdem täglich um 19:45 Uhr im Ersten die Vorabendreihe "Dialog vor acht". Bekannte ARD-Gesichter wie Louis Klamroth, Lea Wagner, Jessy Wellmer und funk-Host Wyn laden die Zuschauer:innen ein, sich über die App "ARD Interaktiv" an der Diskussion zu beteiligen.

funk begleitet die Aktion mit dem TikTok-Format "Wyn.Wyn" und KiKA mit dem Format "Die Imposter - Wer lügt?" mit Tobias Krell.

Die Dialogaktion wird federführend vom hr, unter Mithilfe des SWR, MDR und NDR und mit Beihilfe vom WDR, realisiert und von der Produktionsfirma doity umgesetzt.

Link zur Sendereihe in der ARD-Mediathek: https://www.ardmediathek.de/sendung/was-deutschland-verbindet/ZjFkOWIzMzItN2YxMC00YTQwLTljNmEtMWM4YzBjZGU4OGEw

Bildmaterial zu "Was Deutschland verbindet" erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de.

Das Pressedossier ist über diesen Link verfügbar: pressekits.ard.de/was-deutschland-verbindet. Im Pressedossier erhalten Sie auch weitere Informationen zum Programm zur Dialog-Aktion und zum Auswahlverfahren der 84 Diskussionsteilnehmenden.

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