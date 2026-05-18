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"maischberger" am Dienstag, 19. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen: Julia Klöckner (CDU, Bundestagspräsidentin) Veronika Grimm (Wirtschaftsweise) Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter) Theo Koll (Journalist und Moderator) Christoph Schwennicke (t-online) Victoria Reichelt (Journalistin) Wirtschaftspolitik und Reformvorhaben von Schwarz-Rot Darüber diskutieren der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner und die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm. Polarisierung in der Gesellschaft und im Bundestag Im Gespräch: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, der Journalist und Publizist Christoph Schwennicke und die Journalistin Victoria Reichelt. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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