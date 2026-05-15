ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 17. Mai 2026, um 21:45 Uhr im Ersten

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München (ots)

"Kriegt die Regierung die Kurve, Herr Söder?"

Ein Jahr nach Beginn der schwarz-roten Koalition ringt die Bundesregierung um eine gemeinsame Linie für weitreichende Reformen, die von allen Beteiligten als nötig angesehen werden. Auch zentrale wirtschaftspolitische Vorhaben sind dabei noch nicht umgesetzt. Hohe Energiekosten belasten weiter den Mittelstand, eine Steuerreform ist noch nicht beschlossen, der avisierte Bürokratieabbau nicht spürbar. Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend trauen 71 Prozent der Deutschen der Koalition eine Stärkung der Wirtschaft nicht zu. Welche Faktoren verzögern die Umsetzung der Reformvorhaben, und welche Akteure tragen dafür politische Verantwortung? Wo liegen mögliche Hindernisse - und welche Maßnahmen werden diskutiert?

Die Gäste:

Markus Söder (Ministerpräsident Bayern, CSU)

Melanie Baum (Unternehmerin, Geschäftsführerin Baum Zerspanungstechnik)

Gordon Repinski (Chefredakteur POLITICO Deutschland)

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