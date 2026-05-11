ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 12. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen: Thomas de Maizière (CDU, ehemaliger Bundesminister) Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzende Carlo Masala (Militärexperte) Annette Dittert (ehem. ARD-Korrespondentin) Robin Alexander (Journalist) Hajo Schumacher (Journalist) Reformpläne und Krisenmanagement der Bundesregierung Darüber diskutieren der ehemalige Kanzleramtschef sowie Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister a.D. Thomas de Maizière (CDU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi (Die Linke). Zukunft der Nato und internationale Sicherheitslage Im Studio: der Militärexperte Carlo Masala. Es kommentieren: die langjährige ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert, der Journalist und Podcaster Robin Alexander sowie der Kolumnist und Podcaster Hajo Schumacher. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell