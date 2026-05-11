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ARD-Dialog-Aktion: 84 Fremde. Ein Wochenende. Und die Frage: Wie gut können wir noch miteinander reden?

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München (ots)

Was passiert, wenn Menschen aus ganz Deutschland, die sich vorher nicht kannten, ein Wochenende lang reden - nicht übereinander, sondern miteinander?

Vom 11. Mai bis 5. Juni steht der gesellschaftliche Dialog im Mittelpunkt der ARD-Dialog-Aktion "Was Deutschland verbindet". 84 Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und mit unterschiedlichen Perspektiven sprachen an einem Wochenende, am 9. und 10. Mai in Baden-Baden und Leipzig, über die Themen, die sie bewegen. Im Mittelpunkt von "Was Deutschland verbindet" steht die Frage, wie das gemeinsame Diskutieren von Menschen mit unterschiedlichem Background und verschiedenen Meinungen gelingen kann. Dabei geben die Teilnehmenden Einblicke in Persönliches, Hoffnungen und Ängste, Dinge, die Mut machen oder Sorge bereiten. Sie teilen ihre Gedanken und Gefühle in Bezug auf ihre aktuell bewegendsten Themen, die in Gruppengesprächen mit diesen Überschriften diskutiert werden: Dialog, Gleichberechtigung, Migration, Demokratie, Meckerkultur und Wandel. Die Gesprächsrunden werden nicht journalistisch geführt, sondern moderativ begleitet. An der Dialog-Aktion nehmen 84 Menschen teil, die symbolisch für knapp 84 Millionen Menschen in Deutschland stehen. Florian Hager, ARD-Vorsitzender und Intendant des Hessischen Rundfunks: "Mit 'Was Deutschland verbindet' erfüllt die ARD ihren gesellschaftlichen Programmauftrag in besonderer Weise. Wir schaffen Räume, in denen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven respektvoll miteinander ins Gespräch kommen. Gerade in Zeiten von Polarisierung ist es unsere Verantwortung, Verständigung zu ermöglichen, demokratische Werte erlebbar zu machen und sichtbar zu zeigen, was unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält." Programm-Highlights vom 11. Mai bis 5. Juni 2026 Die Diskussionen fließen in verschiedene Sendungen ein, unter anderem:

Die Dokumentation "Was Deutschland verbindet" (ab 30. Mai in der ARD Mediathek und am 1. Juni, um 23:35 Uhr im Ersten) fängt die spannendsten Momente aus den Gesprächsrunden ein. Alle sechs Diskussionsrunden werden voraussichtlich in der Woche nach dem 10.05. in voller Länge in der ARD Mediathek veröffentlicht.

"Hart aber fair extra - Der Dialog", am 1. Juni, um 21:15 Uhr im Ersten: Louis Klamroth greift in einer Spezialausgabe zentrale Themen der Dialogrunden auf.

"Dialog vor acht", von 11. Mai bis 1. Juni, um 19:45 Uhr im Ersten (Montag bis Freitag, außer 14.05., 15.05. und 25.05.)

funk begleitet die Aktion mit dem TikTok-Format "Wyn.Wyn", gehostet von Content-Creator Wyn Matthiesen.

KiKA präsentiert das Format "Die Imposter - Wer lügt?" mit Moderator Tobias Krell (ab 4. Juni auf YouTube und anschließend in der ARD-Mediathek und auf KiKA.de).

ARD-weite Berichterstattung, unter anderem bei tagesschau, tagesthemen, ARD Brisant, ARD Morgenmagazin, ARD Mittagsmagazin, auf Social Media, online und in den Fernseh- und Radiokanälen der Dritten Programme.

ARD-Radioformat Mitreden! Deutschland diskutiert, zu hören in BR24, hr-INFO, MDR aktuell, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell - und zu sehen im Video-Livestream sowie im YouTube-Kanal "ARD Mitreden" am 11., 14., 18., 21., 25. und 28. Mai, von 20:15 Uhr bis 22 Uhr.

Reddit-Format "Ask me anything" mit ARD-Intendant Florian Hager, am 11. Juni, von 10 bis 12 Uhr.

ARD-Twitch, Livestream mit den Teilnehmenden der Dialogaktion, am 10. Mai, ab 14 Uhr mit Host Verena Ullrich.

Im Rahmen der Dialogaktion launcht die ARD ihre bisherige "ARD Quiz-App" in neuer Form: Unter dem Namen "ARD Interaktiv" wird sie zur zentralen Plattform zum Mitmachen, Abstimmen und Kommentieren - und damit auch über die Dialogaktion "Was Deutschland verbindet" hinaus zum festen Bestandteil des ARD-Angebots. Die Dialogaktion wird federführend vom hr, unter Mithilfe des SWR, MDR und NDR und mit Beihilfe vom WDR, realisiert und von der Produktionsfirma doity umgesetzt. Bildmaterial zur Dokumentation erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de. Das Pressedossier ist über diesen Link verfügbar: pressekits.ard.de/was-deutschland-verbindet. Im Pressedossier erhalten Sie auch weitere Informationen zum Programm zur Dialog-Aktion und zum Auswahlverfahren der 84 Diskussionsteilnehmenden.

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