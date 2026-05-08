ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 11. Mai 2026, 21:45 Uhr, live aus Berlin

Bild-Infos

Download

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Mehr als Musik - wie politisch ist der ESC?

Die Gäste u.a.:

Katja Ebstein (Schauspielerin und Sängerin, drei Mal beim Grand Prix unter den ersten Drei)

Hubert Aiwanger (Freie Wähler, stellvertretender bayerischer Ministerpräsident)

Ronen Steinke (Journalist "Süddeutsche Zeitung" und Buchautor)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Abgeordnete im Europaparlament, war während des ESC in Düsseldorf Erste Bürgermeisterin)

Caro Worbs und Miguel Robitzky (hosten den Podcast "too many tabs" und berichten für die ARD aus Wien über den ESC)

Direkt nach der 70-Jahre-ESC-Doku: Nur noch wenige Tage, dann heißt es wieder: "Good Evening! Bonsoir! Servus, Europa!" Der Eurovision Song Contest, diesmal aus Wien, eines der größten Musik- und Fernsehereignisse der Welt. Eine Riesenparty für Vielfalt und Toleranz. Aber selten gab es so heftige politische Diskussionen. Wichtige Länder boykottieren ihn wegen der Teilnahme Israels. Konsequent oder ein falsches Signal? Welchen Einfluss hat der ESC auf uns? Und: Welche Chancen hat Deutschland dieses Jahr?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell