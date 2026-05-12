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ARD TopDocs Wettbewerb sucht wieder kreative Dokumentationen

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München (ots)

Die ARD sucht wieder innovative Dokumentarfilme oder Serien für den TopDocs-Wettbewerb 2026. Im Mittelpunkt der Produktion sollen Geschichten von Menschen stehen, die Großes gewagt und für ihre Ziele Alles aufs Spiel gesetzt haben: Geschichten von Heldinnen, Schwindlern und Genies. Die gesuchten Produktionen sollen sich auf Spurensuche begeben, Taten zeigen, die spektakulär waren und dabei vielleicht auch etwas verändert haben. Gesucht werden große Geschichten für die Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren. Die Produktion sollte mindestens 75 Minuten lang sein und in der Umsetzung sowie Dramaturgie modernen Streaming-Gewohnheiten folgen. Denn gezeigt werden soll die Produktion in der ARD Mediathek. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält Bruttoherstellungskosten in Höhe von 300.000 Euro von den Landesrundfunkanstalten BR, NDR, MDR, SWR, RBB und WDR. Social-Media und Distribution sollte bei der Entwicklung bereits in Grundzügen mitgedacht werden. Das Projekt darf einer Redaktion der ARD bereits vorliegen, aber innerhalb der ARD noch nicht abgelehnt worden sein. Die besten Einreichungen werden am 28.10.2026 beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm präsentiert. Dort wird auch der Gewinner gekürt. Alle Informationen zur Ausschreibung und zur 15. Auflage des Wettbewerbs sind unter www.ard.de/topdocs zu finden. Produzierende mit Sitz in Deutschland können ihre Konzepte und Ideen schriftlich bis zum 03.08.2026 einsenden (ARD-TopDocs-Wettbewerb@mdr.de, Betreff: ARD TopDocs - Wettbewerb 2026).

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