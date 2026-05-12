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"maischberger" am Mittwoch, 13. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen: Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär) Christoph Ahlhaus (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) Heiner Lauterbach (Schauspieler) Anja Kohl (ARD) Sophia Maier (Journalistin und Autorin) René Pfister (Der Spiegel) Reform des Sozialstaats und Lage der Wirtschaft Darüber diskutieren: SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und Christoph Ahlhaus, Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und ehemaliger CDU-Bürgermeister von Hamburg. 50 Jahre auf der Leinwand und der Blick auf die aktuelle Politik Im Studio: Schauspieler Heiner Lauterbach. Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, die Kriegsreporterin und Autorin Sophia Maier und der Paris-Korrespondent des Spiegel, René Pfister. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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