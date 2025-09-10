ARD Das Erste

Deutscher Fernsehpreis 2025: Neun Auszeichnungen gehen an ARD-Produktionen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Drei starke ARD-Produktionen haben in der Fiktion beim Deutschen Fernsehpreis triumphiert: "Ein Mann seiner Klasse" (ARD/SWR/BR/Saxonia Media) als Bester Fernsehfilm/Mehrteiler mit Leonard Kunz als Bestem Hauptdarsteller. "Herrhausen - der Herr des Geldes" (ARD/Degeto/rbb/SWR/hr/Sperl Film / X Filme) für die Beste Regie (Pia Strietmann) und die Beste Musik (Martina Eisenreich). Für die berührende und intensive Darstellung in dem Filmdrama "Bis zur Wahrheit" (ARD/NDR/Atalante Film/Nordfilm) wurde Maria Furtwängler als Beste Schauspielerin geehrt.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Die ARD hat mit starken Filmen und herausragenden Persönlichkeiten beim Deutschen Fernsehpreis überzeugen können. Gratulation an Maria Furtwängler und Leonard Kurz für ihre brillanten darstellerischen Leistungen in zwei unter die Haut gehenden Filmen. Und Ina Müller ist einfach die Größte! Mein herzlicher Glückwunsch gilt allen Preisträgerinnen und Preisträgern, die beim deutschen Fernsehpreis eine Auszeichnung für herausragende ARD-Produktionen erhalten haben."

Phoenix, der Ereignis-, Politik- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF, leistet "einen wichtigen Beitrag zur Transparenz unserer Demokratie", so die Jury in ihrer Begründung, und ehrt mit dem Preis für die Beste Information die parlamentarische Berichterstattung des Senders.

Weitere Auszeichnungen im Bereich Information/Dokumentation gingen an Bernd Hermes in der Kategorie Beste Kamera für "Roncalli - Macht der Manege" (ARD/NDR/WDR/SWR/UFA Documentary) und an Silke Fietz in der Kategorie Beste Montage für "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" (ARD/SWR).

Im Bereich Unterhaltung erhielt Ina Müller für Ihre Sendung "Inas Nacht" (ARD/NDR/Beckground TV) den Preis als Beste Comedy/Late Night.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell