"ttt - titel, thesen, temperamente" am Sonntag, 7. September 2025, um 23:35 Uhr im Ersten (BR)

Die geplanten Themen:

ttt extra von den 82. Filmfestspielen in Venedig

Die 82. Filmfestspiele in Venedig: mit alten Meistern, Liebe, Tod und Politik sowie zahlreichen Überraschungen und einigen großartigen Werken.

The Wizard of the Kremlin

Er ist jung, klug, scheinbar unabhängig, durchschaut die Strukturen und wird doch zum Berater von Wladimir Putin: der junge russische Filmemacher Wadim Baranow. Als "Magier des Kremls" wird er zu einer Art Rasputin für "Zar Putin". Nur: wenn er seinen Zweck erfüllt hat, keine Rolle mehr spielt, ist er ein Toter auf Urlaub. Olivier Assayas' Protagonist ist Putins früheren Chefberater Wladislaw Surkow nachempfunden, der Film eine Chronik in den Abgrund.

Stars, Stars, Stars

Tom Waits, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Adam Driver hier, George Clooney, Adam Sandler, Greta Gerwig dort: "Father Mother Sister Brother" und "Jay Kelly" sind ein Schaulaufen großer Stars. In beiden Filmen geht es um die Beziehungen bzw. Nicht-Beziehungen von Familien. Während Jim Jarmuschs Episoden-Film "Father, Mother, Sister, Brother" dies aus verschiedenen Perspektiven ausleuchtet, wird in Noah Baumbachs "Jay Kelly" alles aus der Perspektive des Stars, George Clooney, erzählt. Als dessen Welt zerfasert, bleibt die Leere.

Stille Freundin

Ein Film, der fast ausschließlich in einem Botanischen Garten spielt, erzählt in drei Zeitebenen Geschichten verschiedener Studenten bzw. Wissenschaftler. Im Zentrum dieser drei Geschichten steht ein Ginkgobaum. Die große ungarische Filmpoetin Ildikó Enyedi hat in ihrem Film nicht weniger als ein Meisterwerk geschaffen: sinnlich und klug, dabei leicht und voll leisem Humor.

Und sonst?

Die Tops und Flops des Festivals - schönes Scheitern, großes Gähnen, erstaunliche Entdeckungen. Der Überblick im Schnelldurchlauf.

Moderation: Siham El-Maimouni

Redaktion: Lars Friedrich / Franz Xaver Karl (BR)

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

