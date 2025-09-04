ARD Das Erste

"Sturm der Liebe": Drei neue Gesichter am "Fürstenhof"

Thimo Meitner, Aurel Klug und Anna Karolin Berger erweitern den Hauptcast

München (ots)

Überkorrekt, organisiert, fürsorglich: Ab Folge 4471 (voraussichtlicher Sendetermin 8. Oktober 2025) begrüßt Thimo Meitner als Portier Fritz Drechsler die Gäste am "Fürstenhof". Fritz nimmt seine neue Rolle als Portier sehr ernst, denn sein größtes Vorbild ist schließlich Alfons Sonnbichler. Um seinen eigenen beruflichen Erwartungen zu entsprechen, tendiert Fritz zu überkorrektem Auftreten und eckt dabei schnell bei dem einen oder anderen am "Fürstenhof" an. "Fritz zu spielen, macht mir besonders Spaß, weil er so facettenreich ist. Ich entdecke immer wieder neue Seiten an ihm, die spannend sind zu erarbeiten. Die Rolle Fritz bedeutet für mich Hingabe und Leidenschaft, aber auch Komödie und Slapstick. Was will man als Schauspieler mehr?", sagt Thimo Meitner über seine Rolle. Thimo Meitner besuchte die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Durch seine Serienrollen in "Der Alte", "Charité" und "Babylon Berlin" wurde er einem breiten Publikum bekannt und wirkte seither unter anderem in dem Kinospielfilm "Gotteskinder" mit. Fritz Drechsler bleibt allerdings nicht der einzige Neuzugang am "Fürstenhof". Ab Folge 4486 (voraussichtlicher Sendetermin 29. Oktober 2025) sorgt der aufgeschlossene und ehrgeizige Leo Neubach, gespielt von Aurel Klug, für Wirbel. Leo ist der Sohn von Katja Saalfeld und liebt es zu gewinnen - besonders im Fußball. Dank seiner sportlichen Begabung und seines Ehrgeizes galt er als großes Torwarttalent mit Aussichten auf eine Profikarriere. Doch ein Konflikt in seinem Team hat alles verändert: Leo gibt seine Fußballträume auf und beschließt, zu seiner Mutter nach Bichlheim zu ziehen. Dort angekommen, hofft er auf einen Neuanfang, aber steht sich dabei selbst im Weg. "Es ist für mich eine spannende Herausforderung, diese Vielschichtigkeit darzustellen, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Figur neue Erfahrungen zu sammeln und Situationen zu bewältigen", sagt Aurel Klug über seine Rolle. Aurel Klug war bereits mit elf Jahren das erste Mal in einer Hauptrolle auf der Bühne des Jungen Theaters Bonn zu sehen - es folgten weitere Stücke wie "Die Welle" und "Ronja Räubertochter". Dem Fernsehpublikum ist Aurel Klug durch Produktionen wie "Für alle Fälle Familie", "Trübe Wolken" und "Soko Köln" bekannt. Anna Karolin Berger wird ab Folge 4496 (voraussichtlicher Sendetermin: 12. November 2025) die Rolle der Larissa Mahnke übernehmen. Nachdem es Larissa gelungen ist, eine vorgetäuschte Ehe mit Kilian Rudloff einzugehen, kehrt sie mit einer neuen Entschlossenheit an den "Fürstenhof" zurück. Um ihre Erbschaft zu sichern, möchte sie sicherstellen, dass niemand ihrem Plan auf die Spur kommt. Dabei nimmt Larissa in Kauf, dass nicht nur ihre eigene Beziehung unter der Situation leidet. "Das Spannende an der Rolle ist, dass wir zwei ziemlich unterschiedlich sind. Genau das gibt mir die Freiheit, kreativ zu sein und immer wieder neue Seiten an ihr zu entdecken. In einer Daily geht es immer Schlag auf Schlag. Das Pensum ist hoch, aber gerade das ist eine super Schule - man lernt, schnell und präzise abzuliefern. Es ist durch und durch eine tolle Herausforderung", sagt Anna Karolin Berger über ihre Rolle. Anna Karolin Berger besuchte die Film Acting School Cologne und stand bereits für Fernsehproduktionen wie "Alarm für Cobra 11", "WaPo Duisburg" und "Nachts im Paradies" vor der Kamera. "Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und vorab in der ARD Mediathek zu sehen, ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler.

