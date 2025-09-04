ARD Das Erste

Neue Fälle, neue Aussichten: Drehstart für 13 Folgen von "Mord mit Aussicht"

Zurück nach Köln - oder in Hengasch bleiben? Vor dieser Wahl stand Hauptkommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel)am Ende der letzten Staffel. Die gute Nachricht für alle Fans von "Mord mit Aussicht": Sie bleibt. Aber nicht alles bleibt so wie bisher. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 13 neue Folgen der Erfolgsserie freuen, in denen Marie mit ihrem Team und ihren eigenwilligen Mordermittlungen nicht nur den Hengaschern auf die Füße tritt, sondern auch ihr eigenes Leben auf den Kopf stellt. Ausstrahlungstermin: voraussichtlich ab Januar 2027 im Ersten. Die Dreharbeiten haben letzte Woche in Köln und Umgebung begonnen.

Zum Inhalt der neuen Staffel

Marie Gablers Aussichten sind nicht gerade rosig: Traumjob weg, die Liebesbeziehung zum Schweinebauern Gisbert (Kai Schumann) beendet, der Kontakt zur Familie nicht existent - und umziehen muss sie auch noch. Nun hat Marie wieder täglich mit der Bräsigkeit hinter den Hengascher Hecken zu kämpfen und leidet zusätzlich unter einer überraschenden Verbrechensflaute. Erst eine Grenzerfahrung rüttelt Marie wieder wach. Weil ihr verhasster Kollege Hartwigsen (Stevko Hanushevsky) sowieso auf ihrer Stelle in Köln sitzt, will sie sich jetzt bei Europol bewerben. Während sie sich für internationale Ermittlungen fit macht, sorgt sie mit ihrem messerscharfen Verstand dafür, dass auch der skurrilste Todesfall in der Eifel nicht als Unfall durchgeht. Nur ihre Freundin Pamela (Katja Danowski), die zeitweise in ihre neue Bleibe einzieht, bringt manchmal Unordnung in Maries durchgeplante Welt.

Die Stimmung auf der Wache ist wechselhaft, denn Jenny Dickels (Eva Bühnen) Beförderung zur Kommissarin sorgt für Missgunst bei dem Kollegen Heino Fuß (Sebastian Schwarz), der sich außerdem von seinem halbwüchsigen Sohn Otmar (Bennik Gehring) zurückgesetzt fühlt. Wie bequem für ihn, die patente Heike Schäffer (Petra Kleinert) hier vermitteln zu lassen! Die Dorfgemeinschaft von Hengasch treibt derweil ein echtes Politikum um: Für die Entstehung eines Windparks braucht Projektentwickler Tobias (Omar El-Saeidi) die Unterstützung der Dorfspitze - doch seit Zielonkas Abgang ist unklar, wer überhaupt das Sagen hat.

Elena Uhlig neu im Cast

Neu in den Dorf-Kosmos kommt Elena Uhlig als Sportskanone Franziska, die, zunächst als Mordverdächtige, einen großen Eindruck auf den schnell verliebten Heino macht. Ansonsten bestimmen Wirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt), Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler), Ewald und Jutta Schlichting (Roland Riebeling, Milena Dreissig), Frauenarzt Dr. Bechermann (Patrick Heyn), Grillbesitzer Mehmet (Cem Ali Gültekin), Pastor Puttermann (Johannes Rotter), Paul Schönfelder (Michael Wittenborn) und viele mehr das Hengascher Dorfgeschehen.

"Mord mit Aussicht" wird produziert von der Claussen+Putz Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung des WDR. Als Headautor fungiert Johannes Rotter. Autoren der Folgen sind Johannes Rotter sowie Judy Horney, Christiane Kalss, Ingrid Kaltenegger, Annekathrin Lang, Catrin Lüth, Christof Pilsl, Ruth Rehmet und Frederick Schofield; Regie führt u. a. Markus Sehr. Produzenten sind Jakob Claussen und Thomas Klimmer, Development Producerin Amelie Syberberg (Claussen+Putz Filmproduktion). Die Redaktion hat Corinna Liedtke, Producerin ist Karin Laub, Executive Producer Alexander Bickel (WDR).

