Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

DPU vergibt auch Bayern-Stipendium für Medizin-Studium

Wiener Neustadt/Österreich (ots)

Bewerbungsfrist bis 14. Juni 2025

Die Danube Private University (DPU) in Österreich startet eine Stipendieninitiative zur Förderung des medizinischen Nachwuchses: Ab sofort vergibt die DPU das „Bayern-Stipendium“ für das Studium der Humanmedizin (Dr. med. univ.).

Das Stipendium richtet sich an engagierte Bewerber*innen und Bewerber, die sich nach Abschluss ihrer Facharztausbildung verpflichten, für mindestens sechs Jahre im ländlichen Raum Bayerns tätig zu sein. Die Förderung umfasst die Übernahme der Studiengebühren für das sechsjährige Humanmedizinstudium an der DPU – ein Betrag von rund 28.350 Euro pro Studienjahr.

Das Studium gliedert sich in einen Bachelor-Teil in Krems und einen Master-Teil am Standort Wiener Neustadt.

Bewerbungsprozess und Fristen

Interessierte können sich bis spätestens 14. Juni 2025 unter dem Stichwort „Bayern-Stipendium der DPU“ per E-Mail an humanmedizin@dp-uni.ac.at bewerben. Nach der Interessensbekundung wird ein Anmeldeformular (siehe PDF-Anhang) übermittelt. Im Anschluss sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Ausführlicher Lebenslauf (Europass)

- Digitales Passfoto

- Motivationsschreiben (mind. 1 DIN-A4-Seite)

- Nachweise über Pflegepraktikum, Erste-Hilfe-Kurs oder medizinische Praktika

- Kopie des Reisepasses

- Kopie des Reifeprüfungszeugnisses (beglaubigt)

- Abgangsbescheinigung (falls bereits an einer anderen Universität inskribiert)

Das Aufnahmeverfahren findet in den Sommermonaten statt und wird bis spätestens Ende August abgeschlossen sein.

Weitere Informationen unter: www.dp-uni.ac.at

