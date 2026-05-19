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"maischberger" am Mittwoch, 20. Mai 2026, 23:35 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 20. Mai 2026, 23:35 Uhr im Ersten
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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:

Daniel Günther (CDU, Ministerpräsident Schleswig-Holstein)
Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter in Moskau)
Gudrun Engel (ARD-Studioleiterin in Washington)
Markus Preiß (Leiter des ARD-Hauptstadtstudio)
Jagoda Marinic (Autorin)
Jan Fleischhauer (Focus)

Schwarz-Rot im Umfragetief und Wirtschafts- und Energiepolitik 
Im Gespräch: der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU).

US-Außenpolitik und Rolle Russlands in der Weltpolitik
Im Studio: die Leiterin des ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel, und der langjährige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch.

Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die Autorin Jagoda Marinic und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar 

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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