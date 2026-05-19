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"maischberger" am Mittwoch, 20. Mai 2026, 23:35 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen: Daniel Günther (CDU, Ministerpräsident Schleswig-Holstein) Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter in Moskau) Gudrun Engel (ARD-Studioleiterin in Washington) Markus Preiß (Leiter des ARD-Hauptstadtstudio) Jagoda Marinic (Autorin) Jan Fleischhauer (Focus) Schwarz-Rot im Umfragetief und Wirtschafts- und Energiepolitik Im Gespräch: der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU). US-Außenpolitik und Rolle Russlands in der Weltpolitik Im Studio: die Leiterin des ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel, und der langjährige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die Autorin Jagoda Marinic und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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