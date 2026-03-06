Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

Tagesaktuelle mehr-tanken Analyse

Tanken in der Stadt: Große Einsparpotenziale innerhalb der Metropolen - vergleichen lohnt sich

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Einfach da tanken, wo es gerade passt oder erst den Preis-Check machen? Eine aktuelle Analyse der Daten aus der App mehr-tanken von auto motor und sport zeigt, dass sich ein Vergleich sehr oft lohnt. Die Preisspannen innerhalb der urbanen Zentren können erheblich sein - und damit auch das Sparpotenzial.

Die vorliegende Untersuchung des mehr-tanken Analyse-Teams analysiert die Kraftstoffpreise (Super E5-Benzin) in den 15 einwohnerstärksten Städten Deutschlands. Die Daten wurden am 06.03.2026 um 08:30 Uhr erhoben und beziehen sich auf einen Suchradius von zehn Kilometern innerhalb der jeweiligen Stadtgebiete.

Große Preisspannen und Sparpotenziale

Die Auswertung zeigt eine signifikante Spanne der Kraftstoffpreise innerhalb der urbanen Zentren.

Spitzenreiter der Preiseffizienz: Die Stadt Hannover weist mit einer Differenz von 13,00 EUR pro 50-Liter-Füllung (14,21 %) das höchste Sparpotenzial auf.

Die Stadt weist mit einer Differenz von pro 50-Liter-Füllung (14,21 %) das höchste Sparpotenzial auf. Signifikante Preisgefälle: Auch in Nürnberg (11,00 EUR Ersparnis) und München (10,50 EUR Ersparnis) lassen sich durch gezielte Standortwahl zweistellige Beträge pro Tankvorgang einsparen.

Auch in (11,00 EUR Ersparnis) und (10,50 EUR Ersparnis) lassen sich durch gezielte Standortwahl zweistellige Beträge pro Tankvorgang einsparen. Homogene Preisstrukturen: Das geringste Sparpotenzial findet sich aktuell in Bremen , wo die Differenz lediglich 3,50 EUR (3,63 %) beträgt.

Das geringste Sparpotenzial findet sich aktuell in , wo die Differenz lediglich (3,63 %) beträgt. Durchschnittswerte: Im Mittel aller 15 Städte liegt der teuerste Preis bei 2,05 EUR/l, während der günstigste Preis bei 1,90 EUR/l liegt. Dies ergibt eine durchschnittliche Ersparnis von 7,43 EUR pro 50-Liter-Tankfüllung (mehr in der Tabelle im Anschluss) bzw. eine Differenz von 7,88 % .

Im Mittel aller 15 Städte liegt der teuerste Preis bei 2,05 EUR/l, während der günstigste Preis bei 1,90 EUR/l liegt. Dies ergibt eine durchschnittliche Ersparnis von pro 50-Liter-Tankfüllung (mehr in der Tabelle im Anschluss) bzw. eine Differenz von . Langfristige Spar-Auswirkung: Über ein gesamtes Kalenderjahr summiert sich die Nutzung von Preisvorteilen für Durchschnittsfahrer auf einen dreistelligen Euro-Betrag.

Technologische Unterstützung durch Preisprognosen

Um die dynamischen Schwankungen im Tagesverlauf optimal zu nutzen, ist der Einsatz digitaler Spritvergleich-Apps unerlässlich. Apps wie mehr-tanken aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart ermöglichen den Zugriff auf aktuelle Preise, lokale Günstig-Tankstellen und bieten zudem Handlungs-Empfehlungen für den optimalen Tankzeitpunkt.

Die Daten belegen, dass die Kraftstoffkosten kein fixer Faktor sind, sondern durch aktives Vergleichen massiv beeinflusst werden können. Während in Städten wie Hannover die Ersparnis pro Füllung über 14 % liegt, bleibt die Nutzung von Preis-Apps die effektivste Methode, um die Mobilitätskosten dauerhaft zu minimieren.

Über die mehr-tanken-App

mehr-tanken aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart ist eine der führenden deutschen Apps für den Benzinpreisvergleich. Anfang März 2026 gehört sie zu den am meisten neu heruntergeladenen Apps in den deutschen App-Stores. Sie ist für Nutzer kostenlos und bietet optional ein Premium-Abo für 4,99 EUR pro Jahr, um noch mehr Zusatzfunktionen zu nutzen. Durch die Kombination aus offiziellen Daten der Markttransparenzstelle (MTS-K) und Community-Meldungen bietet sie Autofahrern maximale Transparenz an der Zapfsäule.

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuell