ZDF

"maybrit illner" im ZDF über "Trumps Plan für die Ukraine"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ein Ende der Bomben auf die Ukraine – kurz vor dem fünften Kriegswinter ist die Sehnsucht danach groß. Der diplomatische Druck dazu kommt aus dem Weißen Haus, der militärische aus dem Kreml. Trumps 28-Punkte-Plan überraschte die europäischen Verbündeten – wieder einmal. Für die Ukraine gab es dazu ein Ultimatum: Nehmt es oder lasst es! Ihr blieb zuletzt nur noch – mit Unterstützung der Europäer – den Amerikanern die schlimmsten Zumutungen auszureden. Trump sieht sich offenbar nicht mehr als Verbündeter des Westens und der Ukraine, sondern nur als Vermittler in diesen Verhandlungen. "Trumps Plan für die Ukraine – Kompromiss oder Kapitulation?" ist am Donnerstag, 27. November 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Was können die Europäer und die sogenannte "Koalition der Willigen" jetzt allein noch erreichen? Für die Ukraine und für ihre eigene Sicherheit? Was, wenn Putin jedes Abweichen von den 28 Punkten ablehnt? Ist Trumps Plan die letzte Chance auf Frieden für die Ukraine und Europa oder der Beginn einer noch viel dramatischeren Spaltung, der Europas?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der stellvertretende CDU-Fraktionschef Norbert Röttgen, SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine in Deutschland, und die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- "maybrit illner" im ZDF streamen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell