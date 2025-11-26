PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Dienstag, 16. Dezember 2025, 22.15 Uhr
Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Dienstag, 16. Dezember 2025, 22.15 Uhr
Die Anstalt
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner

Sind Gendern, vegane Wurst und Klimaschutz schuld am Erstarken der radikalen Rechten? "Die Anstalt" geht auf eine vorweihnachtliche Suche nach Ursache und Wirkung des weltweiten Rechtsrucks.

Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner inszenieren gemeinsam mit ihren Gästen Sarah Bosetti und Tobias Mann ein modernes Krippenspiel über rechte Kulturkämpfe, linke Moralapostel und die heikle Frage: Ist Jesus zu woke?

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 26.11.2025 – 09:47

    ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

    Mainz (ots) - Woche 48/25 Mi., 26.11. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 Was nun, Herr Söder? (VPS 19.21/HD/UT) Fragen an den CSU-Vorsitzenden von Bettina Schausten Deutschland 2025 Im Streaming: 26. November 2025, 19.20 Uhr bis 26. November 2027 19.40 Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit (VPS 19.25) 20.30 Aktenzeichen XY... Ungelöst (VPS 20.15) ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:31

    ZDF-Programmhinweis / PW 52/25 und 01/26 / 14.15 Uhr / Die Küchenschlacht

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 22. Dezember 2025, 14.15 Uhr Die Küchenschlacht Nelson Müller bittet die Profiköche Alexander Kumptner, Mario Kotaska, Milena Broger und Maurizio Oster zum Weihnachtsbuffet. Dienstag, 23. Dezember 2025, 14.15 Uhr Die Küchenschlacht Alexander Kumptner bittet die Profiköche Nelson ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren