ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 52/25 und 01/26

14.15 Uhr

Die Küchenschlacht

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 22. Dezember 2025, 14.15 Uhr Die Küchenschlacht Nelson Müller bittet die Profiköche Alexander Kumptner, Mario Kotaska, Milena Broger und Maurizio Oster zum Weihnachtsbuffet. Dienstag, 23. Dezember 2025, 14.15 Uhr Die Küchenschlacht Alexander Kumptner bittet die Profiköche Nelson Müller, Richard Rauch, Alina Meissner-Bebrout und Ali Güngörmüş zum Weihnachtsmenü. Montag, 29. Dezember 2025, 14.15 Uhr Die Küchenschlacht Cornelia Poletto bittet die Profiköche Christoph Rüffer, Viktoria Fuchs, Sarah Henke und Titti Qvarnström zur Silvesterparty. Dienstag, 30. Dezember 2025, 14.15 Uhr Die Küchenschlacht Viktoria Fuchs bittet die Profiköche Johann Lafer, Karlheinz Hauser, Cornelia Poletto und Thomas Martin zum Silvestermenü. Freitag, 2. Januar 2026, 14.15 Uhr Die Küchenschlacht Johann Lafer bittet die Profiköche Robin Pietsch, Meta Hiltebrand, Marco Müller und Tarik Rose zum Katerfrühstück.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell