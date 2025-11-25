PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 52/25 und 01/26
14.15 Uhr
Die Küchenschlacht

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktuelle Programmtexte beachten:


Montag, 22. Dezember 2025, 14.15 Uhr 
Die Küchenschlacht 

Nelson Müller bittet die Profiköche Alexander Kumptner, Mario Kotaska, Milena Broger und Maurizio Oster zum Weihnachtsbuffet. 


Dienstag, 23. Dezember 2025, 14.15 Uhr 
Die Küchenschlacht 

Alexander Kumptner bittet die Profiköche Nelson Müller, Richard Rauch, Alina Meissner-Bebrout und Ali Güngörmüş zum Weihnachtsmenü. 


Montag, 29. Dezember 2025, 14.15 Uhr 
Die Küchenschlacht

Cornelia Poletto bittet die Profiköche Christoph Rüffer, Viktoria Fuchs, Sarah Henke und Titti Qvarnström zur Silvesterparty.


Dienstag, 30. Dezember 2025, 14.15 Uhr 
Die Küchenschlacht 

Viktoria Fuchs bittet die Profiköche Johann Lafer, Karlheinz Hauser, Cornelia Poletto und Thomas Martin zum Silvestermenü.


Freitag, 2. Januar 2026, 14.15 Uhr 
Die Küchenschlacht 

Johann Lafer bittet die Profiköche Robin Pietsch, Meta Hiltebrand, Marco Müller und Tarik Rose zum Katerfrühstück.

