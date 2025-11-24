ZDF-Programmänderung Woche 48/25
Mainz (ots)
Woche 48/25 Di., 25.11. Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 In der Nacht des 12. (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT) (La nuit du 12 / The Night of the 12) Yohan Bastien Bouillon Marceau Bouli Lanners Willy Théo Cholbi Fred Johann Dionnet Loïc Thibault Evrard Boris Julien Frison Jêrome Paul Jeanson Nanie Pauline Serieys Nadia Mouna Soualem Richterin Anouk Grinberg Regie: Dominik Moll Frankreich/Belgien 2022 Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 (Weiterer Ablauf auf 2.35 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Kandahar" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell