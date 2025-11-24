PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 48/25

Mainz (ots)

Woche 48/25

Di., 25.11.

Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:

 0.45     In der Nacht des 12.   (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
          (La nuit du 12 / The Night of the 12)

          Yohan 	Bastien Bouillon 
          Marceau 	Bouli Lanners 
          Willy 	Théo Cholbi 
          Fred 	Johann Dionnet 
          Loïc 	Thibault Evrard 
          Boris 	Julien Frison 
          Jêrome 	Paul Jeanson 
          Nanie 	Pauline Serieys 
          Nadia 	Mouna Soualem 
          Richterin 	Anouk Grinberg 

          Regie: Dominik Moll
          Frankreich/Belgien 2022
          Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025

(Weiterer Ablauf auf 2.35 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Kandahar" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

