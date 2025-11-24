Süchtig nach Essen? "Terra Xplore" im ZDF

ZDF

Warum fällt es vielen Menschen schwer, ihr Essverhalten zu kontrollieren? Und wie eng hängen Ernährung und Psyche zusammen? Das will Leon Windscheid in der "Terra Xplore"-Folge "250 Kilo – bin ich süchtig nach Essen?" herausfinden. Im ZDF-Streaming-Portal ist die Sendung ab Montag, 24. November 2025, 15.00 Uhr, verfügbar, im ZDF am Sonntag, 30. November 2025, 17.15 Uhr, zu sehen.

Essen als Bewältigungsstrategie

Essen sei sein bester Freund und schlimmster Feind zugleich, sagt Torsten Prix. Er leidet an einer Binge-Eating-Störung, wiegt mehr als 250 Kilo. Für ihn ist Essen eine Bewältigungsstrategie. Neurologin Dr. Sharmili Edwin Thanarajah vom Universitätsklinikum Frankfurt erklärt, wie fettige und süße Lebensmittel das Belohnungssystem im Gehirn beeinflussen – bereits kleine Mengen können das Essverhalten nachhaltig verändern. Psyche und Essverhalten stehen in einem engen Wechselspiel, das sich oft unbemerkt verselbständigt. Doch wie sehr ähnelt dieses Verhalten einer Sucht? Ernährungspsychologe Dr. Adrian Meule forscht zu Essstörungen und warnt davor, Betroffene vorschnell als "esssüchtig" abzustempeln und so ihr Verhalten zu stigmatisieren.

Tricks der Lebensmittelbranche

Der Lebensmittelchemiker Prof. Dr. Guido Ritter erklärt, welche Rolle die Lebensmittelindustrie dabei spielt, dass wir immer häufiger und immer unbewusster essen. Denn durch Konsistenz, Klang und Zusatzstoffe in den Nahrungsmitteln werden gezielt Bedürfnisse erzeugt. In einem Studioexperiment mit Leon Windscheid treffen Menschen aufeinander, die mit Essanfällen, Diäten oder Gewichtsproblemen kämpfen. Sie zeigen, wie emotional, schambesetzt und oft unverstanden das Thema immer noch ist.

Die Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

