"Neo Social Club" mit Laura Larsson – die neue Comedy-Show in ZDFneo

Laura Larsson startet 2026 mit dem "Neo Social Club" ihre eigene Comedy-Show in ZDFneo – eine pointierte, temporeiche Hommage an die Absurditäten der digitalen Welt. Die Adaption der erfolgreichen US-Formate "@Midnight" und seines Nachfolgers "After Midnight" stellt das Internet in den Mittelpunkt: von viralen Trends über absurde Memes bis hin zu den kuriosesten Ecken der sozialen Netzwerke.

In jeder Folge begrüßt Laura Larsson drei Gäste aus Comedy, Medien und Netzkultur, die in spielerischen Runden gegeneinander antreten. Statt klassischer Talkshow-Gespräche stehen spontane Reaktionen, kreative Pointen und schlagfertige Kommentare zum digitalen Wahnsinn im Fokus. Der "Neo Social Club" kommentiert das Internet nicht nur – er feiert es. Die deutsche Version bleibt dem Original treu, setzt aber mit Laura Larsson als Gastgeberin einen ganz eigenen, unverwechselbaren Ton.

"Endlich kann ich auch beruflich TikToks schauen. Und das für 'ne eigene Show im Fernsehen! Wurde aber auch mal Zeit. Liebs doch nur", freut sich Laura Larsson über ihre neue Aufgabe.

"Laura Larsson steht für eine neue Generation von Comedy. Sie prägt seit Jahren die deutsche Podcast-Landschaft und begeistert auch auf der Bühne ein breites Publikum. Wir freuen uns sehr, sie bei ZDFneo willkommen zu heißen – als starke Stimme, die unsere Comedy-Familie bereichert und neue Impulse setzt", so ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann.

Bekannt wurde Laura Larsson durch ihre Podcasts "Herrengedeck" und "Zum Scheitern Verurteilt", mit denen sie die deutsche Podcast-Landschaft maßgeblich geprägt hat. Auch mit ihrer ausverkauften Comedy-Live-Show "OKF – Ortskontrollfahrt", begeistert sie ein großes Publikum und startet 2026 ihre Arena-Tour "Balaton97".

Die erste Staffel "Neo Social Club" umfasst acht Folgen und ist ab dem 5. Februar 2026, immer donnerstags um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen. Bereits ab Mittwoch, 4. Februar 2026, ist die Show im ZDF-Streamingportal abrufbar.

Produziert wird die Show von Constantin Entertainment, die Formatrechte liegen bei Paramount Global Content Distribution. Die Redaktion im ZDF haben Isa Ostertag und Nicole Sprenger.

24. November 2025

