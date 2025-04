knuspr

Knuspr wird zur ersten Anlaufstelle für glutenfreie Produkte

Noch größere Auswahl für Verbraucher mit Glutenunverträglichkeit

Der Online-Supermarkt Knuspr verdoppelt sein Sortiment an glutenfreien Lebensmitteln: Von rund 300 auf knapp 600 Produkte. Die Erweiterung umfasst alle relevanten Kategorien - von Brot und Gebäck über Pasta und Vorratsprodukte bis hin zu Snacks und Soßen. Damit bietet Knuspr eines der größten glutenfreien Sortimente im deutschen Lebensmittelhandel. Ziel ist es, Kunden mit Glutenunverträglichkeit oder speziellen Ernährungspräferenzen eine noch größere Auswahl zu bieten.

Die Sortimentserweiterung erstreckt sich über neun Produktkategorien: Brot & Gebäck, Cerealien, Fertiggerichte, Mehle & Backmischungen, Pasta & Vorratsprodukte, Süßigkeiten, Babyprodukte und Soßen. Knuspr bietet damit weit mehr als das typische Supermarktsortiment und vereint alles, was Kunden mit Glutenunverträglichkeit sonst in mehreren Fachgeschäften suchen müssen, an einem Ort. Zu den Highlights zählen frische Backwaren des Düsseldorfer Familienunternehmens Isabella Pâtisserie sowie handgemachte Bio-Backwaren der Münchner Bäckerei echt jetzt. Auch im Bereich glutenfreie Mehle und Backmischungen wurde das Angebot massiv ausgebaut - ab sofort sind über 60 Produkte von Qualitätsmarken wie Bauckhof, Alnavit und M&S "Made Without" erhältlich. Zudem umfasst das Sortiment nun 58 verschiedene glutenfreie Pastasorten von spezialisierten Herstellern wie Just Taste und Seitz glutenfrei.

"Glutenfreie Produkte und andere 'frei von'-Artikel fristen im Lebensmittelhandel oft ein Nischendasein - es gibt nur eine Handvoll Optionen, während die Regale bei Standardprodukten überquellen. Dabei sind Tausende Menschen darauf angewiesen, sei es aus gesundheitlichen Gründen oder persönlicher Vorliebe. Wir zeigen, dass es auch anders geht: Unser Ziel ist es, für jede Ernährungsweise eine echte Auswahl zu bieten. Niemand sollte zig Spezialläden abklappern müssen, nur um die passenden Produkte zu finden", erklärt Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Knuspr.

Personalisierte Filteroptionen für ein besseres Einkaufserlebnis

Zusätzlich zur Sortimentserweiterung macht Knuspr den Einkauf für Kunden mit besonderen Ernährungsbedürfnissen noch einfacher: Im Webshop und in der App lassen sich Produkte mit wenigen Klicks nach Kriterien wie glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch oder vegan filtern. "Genau das ist der Unterschied zwischen dem klassischen Supermarkteinkauf und dem Online-Wocheneinkauf mit Knuspr: Die Supermarktregale passen sich nicht an die individuellen Bedürfnisse an. Unser Sortiment hingegen schon: Mit nur wenigen Klicks sehen unsere Kundinnen und Kunden genau die Produkte, die zu ihrem Lebensstil passen", so Stephan Lüger.

