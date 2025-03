Knuspr launcht MODDIA PureCycle/Hygiene-Papierprodukte aus 100% recyceltem Material

knuspr

München (ots)

Der Online-Supermarkt Knuspr erweitert seine Eigenmarke für Hygiene-Papierprodukte MODDIA um nachhaltige Produkte aus 100 % recyceltem Material. Die neue "PureCycle"-Linie umfasst Kosmetiktücher, Küchenrollen und Toilettenpapier, die aus recycelten Fasern von Pappkartons und Papiertragetaschen hergestellt sind. Mit den PureCycle-Produkten setzt Knuspr neue Maßstäbe für umweltfreundliche Haushaltsprodukte.

Die MODDIA PureCycle-Linie zeichnet sich durch ihre natürliche braune Farbe aus - die Produkte sind ungebleicht und kommen in der Produktion ohne den Einsatz von aggressiven Chemikalien aus. Jeder Produktionsschritt, von der Sammlung der Kartons und Papiertüten bis zur eigentlichen Herstellung der Hygiene-Papierprodukte, ist darauf ausgelegt, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Die verwendeten Papiertüten und Kartons stammen unter anderem aus Knusprs täglichem Betrieb im Logistikzentrum in Bischofsheim, von dem aus das Rhein-Main-Gebiet beliefert wird. In einer spezialisierten Anlage werden sie zu weichen, strapazierfähigen Papierprodukten verarbeitet.

Die MODDIA PureCycle-Linie umfasst Toilettenpapier, Küchenrollen und Kosmetiktücher. Das Toilettenpapier und die Küchenrollen bestehen aus den Fasern alter Pappkartons und Papiertragetaschen. Auch ihre Verpackungen sind möglichst ressourcenschonend produziert und bestehen aus 60 % recyceltem Plastik. Die Taschentücher kommen in Kartonboxen aus 100 % recyceltem Material.

Mit MODDIA PureCycle setzt Knuspr ein Zeichen für umweltfreundliche Produkte, die zugleich hochwertig und erschwinglich sind: Die Kosmetiktücher (3-lagig, 160 Blatt) sind für 1,65 Euro erhältlich, das Toilettenpapier (3-lagig, 8 Rollen) gibt es für 2,65 Euro und die Küchenrollen (3-lagig, Zweierpack) für 1,15 Euro. Gleichzeitig kommt Knuspr mit den neuen PureCycle-Produkten dem Anspruch der Verbraucher nach Transparenz und Verantwortung im Einzelhandel nach.

Die Erweiterung des Eigenmarken-Sortiments um die PureCycle-Linie ist Teil einer breiter angelegten Strategie von Knuspr, sein Eigenmarkensortiment auszubauen: Derzeit umfasst es rund 350 Produkte von zehn Eigenmarken, die nahezu alle Kategorien abdecken - von Molkereiprodukten ("Miil") über Vorratsartikel ("Kitchin"), Fleischprodukte ("Dacello"), Delikatessen und Säfte ("Pappudia"), Kaffee ("Ubomi"), Tierbedarf ("Pauu") und haltbaren Lebensmitteln ("Yutto") bis hin zu Babypflegeprodukten ("MODDIA Baby") und Babynahrung ("Lambini"). Bis Ende 2025 ist eine Erweiterung auf 500 Produkte geplant.

