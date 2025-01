knuspr

Mehr Convenience für den Alltag: Knuspr erweitert Ready-to-Eat Sortiment

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Online-Supermarkt Knuspr erweitert sein Ready-to-Eat Sortiment um 90 ausgewählte gekühlte Fertiggerichte und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen, verzehrfertigen Lebensmitteln. Das neue Angebot umfasst unter anderem diverse Bowls von GOOD BANK, Sushi-Sets und Nori-Wraps von Mowi Sushi sowie internationale Fertiggerichte der Marke Cookit, die vom renommierten tschechischen Profikoch Jan Horký entwickelt wurden.

Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Knuspr erklärt: "Ready-to-Eat-Produkte haben sich enorm weiterentwickelt und sind weit entfernt von den einstigen '3-Minuten-Mikrowellen-Gerichten'. Immer mehr unserer Kundinnen und Kunden - darunter auch viele Familien - setzen im stressigen Alltag auf Fertiggerichte. Entsprechend haben wir unsere Auswahl jetzt nochmal aufgestockt und durch Produkte ergänzt, die gesund, hochwertig, knackig-frisch und schnell zubereitet sind."

Über 400 Produkte für schnelle Mahlzeiten

Das Ready-to-Eat Sortiment von Knuspr umfasst mittlerweile mehr als 400 Produkte und gehört zu den beliebtesten Kategorien: Mehr als jede fünfte Knuspr-Bestellung enthält Fertiggerichte. Von frischer Pasta bekannter Marken wie Bürger und Giovanni Rana bis hin zu Premium-Convenience-Produkten von der Gourmet Kochmanufaktur ist alles gefragt.

Knuspr bietet zudem exklusive Fertiggerichte, die in Zusammenarbeit mit beliebten Restaurants entwickelt wurden. Darunter vegane Gerichte und Desserts vom österreichischen Szene-Restaurant The Green Garden sowie weitere Spezialitäten, die im laufenden Jahr weiter ausgebaut werden sollen.

Ready-to-Eat aus dem Hofladen

Wie in allen Produktkategorien legt Knuspr auch im Ready-to-Eat Bereich besonderen Wert auf Regionalität und Frische. Kunden in allen Liefergebieten können so auch bei Fertiggerichten auf Produkte zurückgreifen, die regional und lokal hergestellt wurden und möglichst ohne zugesetzten Zucker, Salz oder Konservierungsstoffe auskommen.

Im Großraum München umfasst das Ready-to-Eat Angebot unter anderem Streetfood-Produkte auf Urkorn-Basis von der Manufaktur Flavoury. In Berlin und Umgebung bietet Knuspr Suppen und Eintöpfe vom Ökodorf Brodowin an, und im Rhein-Main-Gebiet sind verschiedene Ready-to-Eat und Convenience-Produkte vom Gemüsehof Reinheimer in Ginsheim erhältlich, die normalerweise nur im örtlichen Hofladen zu finden sind, sowie frische Suppen vom Darmstädter Restaurant Elisabethsuppen.

Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/de-DE/c537-schnelle-kuche

Original-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuell