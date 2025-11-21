ZDF

Highlights der UEFA Champions League bis 2031 im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die Highlights der UEFA Champions League sind auch ab der Saison 2027/2028 weiter im ZDF zu sehen. Für den Rechtezeitraum bis 2030/31 bekam das ZDF dafür erneut den Zuschlag: Mittwochs um 23.00 Uhr bietet "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF auch künftig ausführliche Zusammenfassungen der Spiele in der Fußball-Königsklasse.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Alle Spiele, alle Tore der UEFA Champions League bleibt das Motto im ZDF. Wer den europäischen Spitzenfußball verfolgen will, ist beim ZDF weiterhin an der richtigen Adresse – kompakt im TV und im Netz."

Bei "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF, auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de gibt es mittwochs ab 23.00 Uhr Zusammenfassungen der Champions-League-Partien sowie Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights. Die wichtigsten Spiele aus der jeweiligen Champions League-Saison im Video und ausführliche Zusammenfassungen bietet das ZDF vom ersten Spieltag bis zum Finale.

"sportstudio UEFA Champions League" am Mittwoch im ZDF

Die nächste "sportstudio UEFA Champions League"-Sendung steht am Mittwoch, 26. November 2025, 23.00 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Dann rückt der fünfte Spieltag in der Ligaphase der aktuellen Saison in den Blick, unter anderem mit Zusammenfassungen der Partien FC Arsenal – FC Bayern München, Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo, Manchester City – Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund – FC Villarreal. Moderator Sven Voss führt durch die Sendung, als Experte ist Hanno Balitsch zu Gast im Studio.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Pressemappe zu den "sportstudio"-Sendungen

- "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF streamen

- "sportstudio live" im ZDF streamen

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell