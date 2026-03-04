Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

Big Bang Moovement: Drei Medienhäuser starten gemeinsamen Mobility-Newsletter

Stuttgart/Würzburg

auto motor und sport, kfz-betrieb und weitere 18 Medienmarken: ein neuer B2B-Newsletter von Motor Presse Stuttgart, ETM Verlag und Vogel Communications Group startet am 4. März

Erscheinung mittwochs und samstags, mit 120.000 Abonnenten

Chefredaktion um Birgit Priemer, Jochen Kalka, Kerstin Pradel und Stefan Cerchez bündelt Europas größtes Mobility-Redaktionsnetzwerk

Wenn drei der profiliertesten Medienhäuser im Mobilitätskosmos gemeinsame Sache machen, dann steckt Wumms dahinter: Die Motor Presse Stuttgart, der ETM Verlag und die Vogel Communications Group, Würzburg, launchen mit "Big Bang Moovement" einen neuen B2B-Newsletter für Menschen, die beruflich mit Autos und Mobilität zu tun haben - und privat sowieso nicht davon loskommen. Der Newsletter ist kostenlos und erscheint zwei Mal pro Woche, mittwochs und samstags. Bereits zum Start erreicht er rund 120.000 Abonnenten.

Was heute als strategische Kooperation dreier starker Häuser startet, wäre vor wenigen Jahren noch kaum denkbar gewesen. Umso mehr ist "Big Bang Moovement" ein Zeichen für eine Branche, die enger zusammenrückt, neue Allianzen schmiedet und Zukunft gemeinsam gestaltet. Die Medienhäuser - und ihre Marken - begleiten die Mobilität seit ihren Anfängen, fast seit dem Urknall der Automobilgeschichte. Ihre Medien, etwa "Der Automarkt", Vorgänger von kfz-betrieb, wurde 1911 gegründet. "Das Auto" mit dem Untertitel "LKW - Motorrad - Sport" war seit den 40er Jahren dabei, als Mobilität industrialisiert, emotionalisiert und später digitalisiert wurde. Nun bündeln sie ihre Kräfte für die nächste Phase.

"Big Bang Moovement" ist klar als B2B-Produkt positioniert - erlaubt sich aber ganz bewusst den einen oder anderen B2C-Seitenblick. Denn: Wer im Automotive- oder Mobilitätsumfeld arbeitet, interessiert sich nicht nur für Absatzprognosen und Lieferketten, sondern auch für Design, Emotion, Technologie und Menschen.

Oder, wie Chefredakteur Jochen Kalka es formuliert: "Jeder, der beruflich im großen Markt der Mobilität arbeitet, begeistert sich für Autos. Deshalb schreiben wir nicht nur über Fachthemen wie Zuliefer-Industrie, Flottenmanagement, Logistik, Tech & KI, Autohäuser, Finance, Energie und Defense, sondern auch über außergewöhnliche Themen und außergewöhnliche Menschen - zum Beispiel über Promis und ihre Autos oder über Gesundheit."

Kalka verantwortet den Newsletter als Chefredakteur. Er ist zugleich Geschäftsführer der Agentur schoesslers. Unterstützt wird er von einem hochkarätigen Chefredaktionsteam:

Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport

Stefan Cerchez, Chefredakteur Corporate Content der Motor Presse Stuttgart

Kerstin Pradel, Leiterin des Würzburger Büros von schoesslers, zuvor unter anderem beim AvD tätig

Die redaktionelle Schlagkraft hinter "Big Bang Moovement" ist beachtlich: Die Inhalte speisen sich aus Europas größtem Autoredaktions-Netzwerk, getragen von den Titeln der Motor Presse Stuttgart mit auto motor und sport, AUTOStrassenverkehr, MOTORRAD, sport auto, Motor Klassik und promobil, ergänzt durch die Expertise des ETM Verlags (u.a. eurotransport.de, trans aktuell, firmenauto, Fernfahrer, Werkstatt aktuell) und der Vogel Communications Group.

Mit kfz-betrieb als führendem Medium im Kfz-Gewerbe sowie starken Marken wie auto Fachmann/Kaufmann, Fahrzeug+Karosserie, Gebrauchtwagen Praxis, sowie Automobil Industrie und next mobility steht die Vogel Communications Group für publizistische Exzellenz in der B2B-Automobilbranche. Gerade die B2B-Community ist traditionell immer ganz vorne, wenn es um Transformation, Innovation und neue Geschäftsmodelle geht - vom Handel über Werkstätten bis zur Industrie.

"Big Bang Moovement" versteht sich daher als Plattform für Entscheiderinnen und Entscheider, die Märkte bewegen - und selbst in Bewegung bleiben wollen. Ganz im Sinne des Mottos: Wo Entscheider die Zukunft in Bewegung bringen.

Für das Layout-Konzept und die visuelle Umsetzung zeichnet die Berliner Agentur dreissig24 verantwortlich.

Das Ergebnis: "Ein Newsletter, der Branchenentscheider informiert, der einordnet und inspiriert - und dabei nie vergisst, warum die meisten von ihnen überhaupt in dieser Branche gelandet sind: aus Leidenschaft", sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport.

Mit "Big Bang Moovement" bündeln drei Medienhäuser ihre Reichweite, Kompetenz und Netzwerke zu einem neuen, schlagkräftigen Informationsformat für die Mobilitäts-Community. Oder, etwas weniger nüchtern gesagt: Hier kommt Bewegung ins Postfach.

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

