Marc Cain erneut beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart

Auch in diesem Jahr war Marc Cain wieder als Premium Partner beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart vertreten. Damit unterstrich die Brand einmal mehr ihr Engagement für Sport, Stil und starke Frauen. Im Zentrum der Markenpräsenz stand ein rund 50 qm großer Stand im Village - aufgrund der positiven Resonanz doppelt so groß wie im Vorjahr und ein Highlight für Besucher.

Gestaltet in den Farben der aktuellen Marc Cain Tennis-Kapselkollektion - zartes Rosé, königliches Marineblau und sanftes Off-White - erinnerte der Stand an einen stilisierten Miniatur-Tennisplatz. Das "Sports Club"-Signet zierte als Rapport die Wände und brachte den exklusiven Club-Charakter visuell auf den Punkt.

Vor Ort präsentierte Marc Cain seine neue exklusive Capsule Collection, die sich ganz dem Tennis-Lifestyle widmet. Inspiriert von der Ästhetik klassischer Tennisclubs und dem eleganten Flair der "Old Money"-Attitüde, ist die Kollektion ideal für stilbewusste Looks abseits des Courts. Die Styles konnten direkt anprobiert und gekauft werden.

Auf dem Centre-Court mit Marc Cain

Darüber hinaus konnten Besucher beim Spiel "Matchball" mitmachen, Erinnerungsfotos im Fotobooth aufnehmen und hatten die Chance, ein Outfit im Wert von 1.000 EUR zu gewinnen. Auch auf den digitalen Werbeflächen am Centre-Court war Marc Cain präsent.

Exklusiv eingeladen waren zudem die Influencerinnen Ann-Kathrin Götze und Jessica De Oliveira, letztere ist gleichzeitig das Gesicht der Tennis-Kampagne. Beide besuchten am Dienstag das Turnier und zeigten sich begeistert vom Fashion-meets-Sports-Konzept.

