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"Praxis mit Meerblick": Erfolgreiche 5. Staffel begeistert Millionenpublikum - neue Filme bereits in Produktion

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München (ots)

Mehr Folgen, höhere Marktanteile und ein enormer Erfolg in der ARD Mediathek: Die fünfte Staffel der beliebten Reihe "Praxis mit Meerblick" ist am Freitag mit starken Quoten zu Ende gegangen. Die sechs neuen Filme rund um Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) erreichten im Ersten durchschnittlich 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Damit erzielte die Reihe den höchsten Staffelschnitt seit Start - bei der bislang größten Anzahl neuer Folgen. Auf große Resonanz stößt die Reihe auch in der ARD Mediathek: Die sechs neuen Filme wurden dort insgesamt knapp 12 Millionen Mal abgerufen. Das Format ist auch bei den 14-49-Jährigen beliebt und erreicht dort im Schnitt einen Marktanteil von 8,4 Prozent. Damit bestätigt "Praxis mit Meerblick" einmal mehr ihre große Beliebtheit auch im digitalen Angebot der ARD. Besonders stark nachgefragt waren die Folgen "Liebe auf Attest", "Leinen los" und "Treffer ins Glück", die jeweils rund 2 Millionen Abrufe erreichten. Und es geht weiter: Die nächste Staffel von "Praxis mit Meerblick" ist bereits in Arbeit. Aktuell finden bereits Dreharbeiten zu drei neuen Filmen, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden sollen, statt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich damit schon jetzt auf neue emotionale Geschichten und ein Wiedersehen mit den beliebten Figuren auf Rügen freuen! Für alle langjährigen Fans der Reihe - und für alle, die die Geschichten von Nora Kaminski erst jetzt für sich entdecken - stehen weiterhin sämtliche 32 Filme in der ARD Mediathek bereit. "Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD. Alle Messdaten: AGF Videoforschung, TV: Marktstandard: Bewegtbild, Zuschauer gesamt; Mediathek: Zensusdaten aus Deutschland, Stand 20.05.2026

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