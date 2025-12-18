Bundesverband für Tiergesundheit e.V.

Fachjury vergibt Medienpreis Tiergesundheit 2025 in Gold, Silber und Bronze

Bonn und Frankfurt am Main (ots)

Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) und der Bundesverband für Tiergesundheit (BfT) haben die Gewinnerinnen und Gewinner des Medienpreises Tiergesundheit 2025 bekanntgegeben. Die Fachjury würdigte Beiträge, die in besonderer Weise zur Aufklärung über Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit beitragen und komplexe Themen einem breiten Publikum verständlich vermitteln.

"Die ausgezeichneten Arbeiten zeigen, wie wichtig es ist, Tiergesundheit in den Mittelpunkt der öffentlichen Kommunikation zu stellen - sei es im Kinderfernsehen, in der Tagespresse oder im regionalen Journalismus", betonte die Jury in ihrer Begründung.

Gold für KiKa-Beitrag "Nina und die Haustiere"

Der Medienpreis in Gold geht an einen TV-Beitrag aus der KiKa-Serie "Nina und die Haustiere". Im Mittelpunkt stehen Kaninchen: Der Beitrag erklärt anschaulich und fachlich fundiert die artgerechte Haltung und beleuchtet die Gesundheitsvorsorge von Impfungen bis zur Zahnbehandlung. Damit gelingt es, sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen zu erreichen.

Silber für Katzenbeitrag im Tagesspiegel

Mit Silber wird ein Printbeitrag im Tagesspiegel ausgezeichnet. Die Journalistin verbindet den Erfahrungsbericht einer Katzenhalterin mit praxisnahen Empfehlungen zu Anschaffung, Haltung und Vorsorge. Die humorvolle und zugleich veterinärmedizinisch fundierte Darstellung überzeugte die Jury durch ihre Nähe zum Alltag vieler Leserinnen und Leser.

Bronze für BR24 und Oberhessische Presse

Der Medienpreis in Bronze wird zwei Mal vergeben. An einen Beitrag des Formats BR24 vor Ort über die medizinische Versorgung von Streunerkatzen sowie einen kompakten Artikel in der Oberhessischen Presse, der die Bedeutung einer wichtigen Impfung bei Pferden hervorhebt.

Preisverleihung im Februar 2026

Die Auszeichnung der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt am 28. Februar 2026 im Rahmen des Fortbildungskongresses bpt-INTENSIV Kleintier in Bielefeld.

Hintergrund

Der Medienpreis Tiergesundheit von bpt und BfT wird jährlich vergeben und zeichnet journalistische Arbeiten aus, die das Bewusstsein für Tiergesundheit und deren Bedeutung für sichere Lebensmittel stärken.

Informationen zu den Preisträgern und ihren Beiträgen werden in einer ausführlichen Pressemitteilung sowie auf der Webseite https://www.impf-dein-tier.de/ veröffentlicht.

Hintergrundinformation zu bpt und BfT

bpt

Der Bundesverband praktizierender Tierärzte e.V (bpt) ist die führende unabhängige Interessenvertretung der praktizierenden Tierärzte in Deutschland. Er vertritt die berufsspezifischen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen seiner rund 8.000 Mitglieder gegenüber Politik, Medien, berufsrelevanten Organisationen und Verbänden. Er setzt sich für die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die tierärztliche Tätigkeit ein, unterstützt seine Mitglieder bei der Existenzsicherung und -gestaltung und bietet ihnen praxisorientierte Fortbildung. Die Landesverbände, Bezirks- und Kreisgruppen ergänzen seine Arbeit im regionalen Bereich. Präsident des Bundesverbandes ist Dr. Siegfried Moder. www.tieraerzteverband.de

BfT

Der Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) vertritt die führenden Hersteller von Tierarzneimitteln (Pharmazeutika und Biologika), Diagnostika und Futterzusatzstoffen in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung dieser Produkte aktiv und repräsentieren dabei mehr als 95 % des deutschen Marktes. www.bft-online.de

