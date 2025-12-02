Bundesverband für Tiergesundheit e.V.

Tiergesundheit im Fokus: BfT/bpt zeichnen Gewinnerinnen der Video-Challenge - Mit dem Hund auf Reisen - aus

Frankfurt / Bonn (ots)

Im Rahmen des diesjährigen bpt-Kongresses in Wiesbaden wurden die Gewinnerinnen der BfT/bpt-Video-Challenge "Mit dem Hund auf Reisen" ausgezeichnet. Die gemeinsame Initiative des Bundesverbands für Tiergesundheit (BfT) und des Bundesverbands praktizierender Tierärzte (bpt) sensibilisiert Tierhalterinnen und Tierhalter für die besonderen Anforderungen beim Reisen mit Hund - von Impfungen über Parasitenkontrolle bis hin zu Einreisebestimmungen und Reiseapotheke.

Die Preisträgerinnen

Dr. Dominique Tordy (Köln) wurde mit dem 1. Platz und einem Preisgeld von 1.000 Euro ausgezeichnet. Mit ihrem innovativen Instagram-Format überzeugte Dr. Tordy die Jury. In einem fünfteiligen Wochenspecial vermittelte sie praxisnahe Tipps rund um das Reisen mit Hund. Die Jury würdigte die fachlich fundierte und zugleich unterhaltsame Präsentation.

Das Duo Julia Kuhnigk (Dortmund) & Natascha Wiegand (Sarzbüttel) präsentierte den Beitrag "Die Pfotenchecker - sicher auf Reisen", in dem sie mit zwei tierischen Darstellern die wichtigsten Vorbereitungen für eine entspannte Reise mit Haustieren aufzeigen. Das Wohlergehen reisender Haustiere ist für beide ein wichtiges Element ihres Arbeitsalltags. Sie erzielten mit ihrer kreativen und praxisnahen Umsetzung den 2. Platz mit einem Preisgeld von 500 Euro.

Die Verleihung nahmen Dr. Maren Püschel, Vorsitzende der Fachgruppe Kleintierpraxis des bpt und Dr. Sabine Schüller, Geschäftsführerin des Bundesverbands für Tiergesundheit vor.

Hintergrund zur Challenge:

Die Video-Challenge "Mit dem Hund auf Reisen" wurde von BfT und bpt ins Leben gerufen, um auf die Notwendigkeit regelmäßiger Gesundheitsvorsorge, Parasitenkontrolle und Impfungen hinzuweisen. Gerade bei Auslandsreisen sind zusätzliche Planungen erforderlich: Heimtierausweis und Impfungen müssen rechtzeitig überprüft, Einreisebestimmungen beachtet und eine Reiseapotheke zusammengestellt werden.

"Mit der Video-Challenge möchten wir Tierhalterinnen und Tierhalter motivieren, sich frühzeitig mit den gesundheitlichen Anforderungen einer Reise zu befassen. Die ausgezeichneten Beiträge zeigen, wie praxisnah und kreativ dieses wichtige Thema vermittelt werden kann", betont Dr. Sabine Schüller, Geschäftsführerin des BfT.

Weitere Informationen zur Video-Challenge und den Gewinnerbeiträgen sind auf den Webseiten des BfT und bpt zu finden.

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen über die empfohlenen Impfungen finden Sie auf der Seite der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) https://stiko-vet.fli.de/de/kommission/stikovet/

Hintergrundinformation zu bpt und BfT

bpt

Der Bundesverband praktizierender Tierärzte e.V (bpt) ist die führende unabhängige Interessenvertretung der praktizierenden Tierärzte in Deutschland. Er vertritt die berufsspezifischen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen seiner rund 7.100 Mitglieder gegenüber Politik, Medien, berufsrelevanten Organisationen und Verbänden. Er setzt sich für die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die tierärztliche Tätigkeit ein, unterstützt seine Mitglieder bei der Existenzsicherung und -gestaltung und bietet ihnen praxisorientierte Fortbildung. Die Landesverbände, Bezirks- und Kreisgruppen ergänzen seine Arbeit im regionalen Bereich. Präsident des Bundesverbandes ist Dr. Siegfried Moder. www.tieraerzteverband.de

BfT

Der Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) vertritt die führenden Hersteller von Tierarzneimitteln (Pharmazeutika und Biologika), Diagnostika und Futterzusatzstoffen in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung dieser Produkte aktiv und repräsentieren dabei mehr als 95 % des deutschen Marktes. www.bft-online.de

