Michael Ammon (Gasthaus Jakob) gewinnt Aktion "Lokalhelden gesucht" von VistaPrint und Cornelia Poletto

Hamburg (ots)

Nach einem spannenden Online-Voting mit hoher Beteiligung gewinnt ein ganz besonderer gastronomischer Betrieb den Hauptpreis der Aktion Lokalhelden gesucht von VistaPrint und Cornelia Poletto - und darf sich damit über 20.000 Euro sowie ein umfangreiches Werbepaket freuen: Gasthaus Jakob, betrieben von Michael Ammon. Im bayerischen Perasdorf kreiert Inhaber und Küchenchef Michael Ammon seit 2016 im Jakob feine Gerichte mit regionalem Fokus und kreativer Leichtigkeit. 2020 mit einem Guide Michelin Stern ausgezeichnet, steht das Jakob für feine gehobene Küche mit erstklassigem Geschmack. In dem 250 Jahre alten Gasthaus mitten im bayerischen Wald warten herzliche Gastlichkeit, familiäre Atmosphäre und ein modern-rustikales Ambiente. Das Gasthaus Jakob überzeugt nicht nur mit kulinarischer Qualität, sondern auch mit einem außergewöhnlichen Konzept, regionaler Verwurzelung und großem Engagement für seine Gäste und die Gemeinschaft vor Ort.

"Ich freue mich riesig, weil ich der Meinung bin, dass wir als gesamtes Team unter der Führung meiner Lebensgefährtin Mona und meinem Bruder Andreas diese Auszeichnung wirklich verdient haben. Wir haben dieses Gasthaus 2016 mit so gut wie Nichts übernommen und stetig daran gearbeitet und alles Erwirtschaftete hineingesteckt, um den Betrieb wachsen zu lassen. Diese Auszeichnung ist für uns nochmal mehr eine Bestätigung für unsere tagtägliche Bemühung und macht uns stolz",kommentiert der Siegerdie Auszeichnung Lokalhelden gesucht. "Mit dem Hauptgewinn in Höhe von 20.000 Euro werde ich erstmal einen schönen Teamday planen, denn ohne unser Team wären wir heute nicht da, wo wir aktuell sind. Einen großen Teil werde ich zusätzlich in eine Küchenerneuerung stecken, die bitter nötig ist. Auch das Restaurant soll an der ein oder anderen Stelle etwas effizienter umgeplant werden - diese drei Bereiche möchte ich mit dem Preisgeld unterstützen. Das VistaPrint Werbepaket in Höhe von 1.000 Euro nutze ich für neue Visitenkarten und Gutscheine, die brauchen so langsam auch mal ein neues Design, auch kleine Giveaways für Gäste sind in Planung", so Michael Ammon weiter. "Ich bin Gastronom aus Überzeugung, weil ich diesen Beruf einfach zu meinem Leben gemacht habe und die Gastronomie mit Liebe und Leidenschaft lebe. Es gibt für mich keinen schöneren, vielfältigeren, abwechslungsreicheren, spannenderen und zugleich kreativeren Job als die Gastro, denn kein Tag gleicht dem anderen - einfach mein Traumberuf."

Lokalhelden gesucht macht Gastronom*innen sichtbar

Mit der Initiative Lokalhelden gesucht haben VistaPrint und Cornelia Poletto gemeinsam ein starkes Zeichen für die Wertschätzung und Unterstützung kleiner Gastronomiebetriebe in Deutschland gesetzt. Cornelia Poletto, Spitzenköchin und Mitinitiatorin der Aktion, gratuliert herzlich:

"Ich bin tief beeindruckt von der Leidenschaft und Kreativität, mit der sich so viele kleine Gastronomiebetriebe bei uns beworben haben. Michael Ammon steht exemplarisch für all die mutigen Menschen, die mit Herzblut ihre Vision verfolgen - oft unter sehr herausfordernden Bedingungen. Diesem Engagement eine Bühne zu geben, ist mir eine große Freude."

Dr. Michael Fries, Executive Vice President EU & Global Manufacturing bei VistaPrint, betont die gesellschaftliche Bedeutung: "Das Gasthaus Jakob steht als Gewinner-Restaurant sinnbildlich für tausende kleine Gastronomiebetriebe, die das soziale Leben in unseren Städten und Dörfern prägen. Wir freuen uns, dass wir mit der Aktion Lokalhelden gesucht nicht nur Michael Ammon und den anderen Finalistinnen und Finalisten eine konkrete Unterstützung bieten konnten, sondern auch Aufmerksamkeit für die Herausforderungen geschaffen haben, mit denen kleine Betriebe im Gastgewerbe konfrontiert sind. Ihr Engagement zu fördern, ist für VistaPrint nicht nur eine Herzensangelegenheit - sondern ein zentraler Bestandteil unserer Mission, kleine Unternehmen zu stärken."

Über VistaPrint

VistaPrint ist der Design- und Printpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt - ihr einfacher Weg zu großartigem Design. Seit mehr als 20 Jahren nutzen Unternehmen unseren Service zum Personalisieren und Drucken hochwertiger Marketingprodukte: darunter Schilder, Kleidung und Textilien, Werbeartikel, Flyer, Postkarten, Visitenkarten und mehr. Sie nutzen außerdem unsere Lösungen für Websites und digitales Marketing. Mit VistaPrint können Gründer*innen, Kreativ- und Kleinunternehmen ihre Werbeartikel mithilfe benutzerfreundlicher digitaler Werkzeuge und Designvorlagen erstellen und anpassen oder professionelle Unterstützung beim Grafikdesign erhalten. VistaPrint ist ein Unternehmen von Cimpress (Nasdaq: CMPR). Weitere Informationen finden Sie unter www.vistaprint.de.

Über Cornelia Poletto

Cornelia Poletto verbindet norddeutsche Lässigkeit mit italienischer Lebensfreude - eine Mischung, die man schmeckt. Ihre Küche basiert auf hochwertigen Produkten, ohne unnötiges Chichi, und bringt den Geschmack der Zutaten in den Mittelpunkt. Nach zehn Jahren mit Michelin-Stern in ihrem ersten Restaurant hat sie 2011 mit ihrem Restaurant in Hamburg-Eppendorf ein neues Kapitel aufgeschlagen. Hier trifft italienisch-mediterrane Küche auf norddeutsche und internationale Einflüsse. Mit ihrer "Cucina Cornelia Poletto" bietet sie Kochkurse für jedes Niveau an - von Anfänger*innen bis zu Hobbyköch*innen - und teilt ihre Leidenschaft für gutes Essen und Genuss. Neben ihrem Restaurant ist sie Gastgeberin in ihrer Deli & Bar "Paolas" und kreativ tätig bei gastronomischen Projekten, wie im Golfclub Hamburg-Walddörfer oder dem Düsseldorfer Zukunftscampus EUREF. Cornelia Poletto ist bekannt aus TV-Formaten wie "Die Küchenschlacht" (ZDF), Autorin von neun Kochbüchern und engagiert sich seit über 15 Jahren sozial, u. a. als Schirmherrin des Altonaer Kinderkrankenhauses.

